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Пять устройств, которые крадут ваш бюджет: отключите их прямо сейчас

2:07
Недвижимость

Чтобы сэкономить электроэнергию и уменьшить расходы на коммунальные услуги, важно правильно использовать энергоемкие устройства. Вот пять приборов, которые стоит отключать от сети, когда они не используются:

Телевизор
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телевизор
  1. Телевизор. Телевизор — одно из самых энергозатратных устройств в доме, даже если он просто включен в розетку, но не используется. Чтобы избежать ненужного расхода электроэнергии, используйте удлинитель с выключателем. С его помощью можно одним движением отключить сразу несколько приборов.
  2. Микроволновая печь. Этот бытовой прибор, несмотря на свою практическую пользу, также может стать источником лишних затрат на электроэнергию. Даже в режиме ожидания дисплей и часы микроволновой печи потребляют электричество. Если вы не пользуетесь печью, обязательно отключайте её от сети.
  3. Кондиционер. Современные кондиционеры продолжают потреблять энергию, даже когда находятся в режиме ожидания. Это связано с необходимостью поддержания готовности к быстрому включению и работой таймера. Если вы не планируете использовать кондиционер в ближайшее время, лучше всего полностью отключить его от сети.
  4. Компьютер. Компьютеры и мониторы потребляют значительное количество электроэнергии. Даже если вы используете ноутбук или настольный ПК только несколько часов в день, отключение его от сети поможет сэкономить ресурсы. Не забудьте также отключить от сети принтер и другие подключенные устройства.
  5. Зарядные устройства. Зарядные устройства для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков продолжают потреблять электроэнергию, даже когда они не используются. Если вы уже завершили зарядку, отключите зарядные устройства от сети, чтобы избежать ненужного расхода электричества.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно сократить потребление энергии в вашем доме, сэкономить деньги и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Уточнения

Электри́ческий прибо́р или электроприбор — это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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