Апрель принёс новые правила: что изменилось в недвижимости и ЖКХ

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — не только про подснежники, но и про изменения в законах. И если вы следите за ипотекой, строите дом или арендуете участок, эти новости — для вас.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Центробанк стал строже: ипотека теперь под прицелом

С 1 апреля банки ограничили в выдаче кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Если у вас уже есть крупные займы или вы планируете ипотеку "на грани" — стоит приготовиться.

Теперь под ограничения попадает не только жильё, но и участки, дома и даже машиноместа.

Семейная ипотека со скидкой — и на вторичку (но не везде)

Хорошая новость: 6% теперь доступны не только на новостройки. В малых городах (там, где строят 2 или меньше новых домов) можно взять семейную ипотеку и на вторичку. В списке — Мурманск, Туапсе, Ухта, Норильск и другие.

Главное условие: дому должно быть не больше 20 лет. Подходит и новостройка, купленная "с рук".

Аренда участков без торгов — для пострадавших регионов

Жителям Белгородской, Курской и Брянской областей, потерявшим землю из-за СВО или ЧС, можно взять в аренду новый участок на 10 лет — без аукциона. Но только с тем же назначением и площадью.

Росфинмониторинг теперь видит вашу недвижимость

С 1 апреля Росфинмониторинг получил доступ к данным ЕГРН. Без уведомлений и разрешений. Цель — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные передаются анонимно. Аналогичный доступ уже есть у МВД и ФСБ.

Строите дом? Подрядчик теперь без НДС

Если строите дом через эскроу-счёт, подрядчик освобождён от НДС. Это может уменьшить стоимость стройки на 10-15%. Льгота — только для физлиц.

Что дальше

С мая вступят в силу новые правила

Вычеты на аренду жилья.

Упрощённая регистрация прав в СНТ.

Обновлённые квитанции за ЖКХ.

Апрельские изменения — это не просто бюрократические новшества, а реальные шаги, которые могут облегчить жизнь тем, кто строит, покупает или арендует жильё. Главное — быть в курсе, следить за нюансами и вовремя использовать возможности. А уже в мае нас ждут новые поправки — следите за обновлениями, чтобы не упустить важное.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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