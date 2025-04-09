Апрель принёс новые правила: что изменилось в недвижимости и ЖКХ

Весна — не только про подснежники, но и про изменения в законах. И если вы следите за ипотекой, строите дом или арендуете участок, эти новости — для вас.
С 1 апреля банки ограничили в выдаче кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Если у вас уже есть крупные займы или вы планируете ипотеку "на грани" — стоит приготовиться.
Теперь под ограничения попадает не только жильё, но и участки, дома и даже машиноместа.
Хорошая новость: 6% теперь доступны не только на новостройки. В малых городах (там, где строят 2 или меньше новых домов) можно взять семейную ипотеку и на вторичку. В списке — Мурманск, Туапсе, Ухта, Норильск и другие.
Главное условие: дому должно быть не больше 20 лет. Подходит и новостройка, купленная "с рук".
Жителям Белгородской, Курской и Брянской областей, потерявшим землю из-за СВО или ЧС, можно взять в аренду новый участок на 10 лет — без аукциона. Но только с тем же назначением и площадью.
С 1 апреля Росфинмониторинг получил доступ к данным ЕГРН. Без уведомлений и разрешений. Цель — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные передаются анонимно. Аналогичный доступ уже есть у МВД и ФСБ.
Если строите дом через эскроу-счёт, подрядчик освобождён от НДС. Это может уменьшить стоимость стройки на 10-15%. Льгота — только для физлиц.
Апрельские изменения — это не просто бюрократические новшества, а реальные шаги, которые могут облегчить жизнь тем, кто строит, покупает или арендует жильё. Главное — быть в курсе, следить за нюансами и вовремя использовать возможности. А уже в мае нас ждут новые поправки — следите за обновлениями, чтобы не упустить важное.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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