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Хотите сэкономить на ремонте? Что на самом деле съедает весь бюджет ремонта — правда вас удивит

1:59
Недвижимость

Планируя ремонт, первое, с чего стоит начать — это бюджет. Почему? Потому что от него зависит всё: от дизайна до выбора материалов и мебели. Даже если проект вы составляете самостоятельно, он поможет визуализировать траты и заранее понять, какое помещение "съест" больше всего средств.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Результат исследования

Онлайн-исследование показало: 24% респондентов считают, что дороже всего обойдётся гостиная. Почти столько же проголосовали за кухню (23%), а на третьем месте оказался санузел (18%). Реальные цифры подтверждают: гостиная — лидер по затратам. Большая площадь, дорогостоящая мебель и техника делают своё дело.

Кухня — тоже "золотая" зона. Цена гарнитура, бытовая техника, монтаж коммуникаций и гидроизоляция — всё это значительно повышает расходы. Хотя есть и лайфхаки: модульные шкафы вместо дорогого гарнитура, отказ от плитки в пользу моющихся обоев и т. д.

Санузел — отдельная история. Даже косметический ремонт здесь обходится недёшево. Всё из-за плитки, сантехники и работы мастера. Но если стены и полы уже качественно подготовлены, а сантехника не требует замены — расходы можно сократить.

Как сэкономить и не пожалеть

  • Не бойтесь остатков в гипермаркетах: они качественные, но стоят дешевле.
  • Ищите материалы в тематических группах — часто отдают даром.
  • Линолеум вместо ламината — практично и долговечно.
  • Натяжной потолок дешевле выравнивания и спасёт от потопа.
  • Материалы с хорошими отзывами и советами прораба — всегда в приоритете.
  • Покупайте материалы вместе с подрядчиком — у него могут быть скидки. Лучше нанимать одну бригаду и делать ремонт зимой — это тоже способ сэкономить.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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