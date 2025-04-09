Хотите сэкономить на ремонте? Что на самом деле съедает весь бюджет ремонта — правда вас удивит

Планируя ремонт, первое, с чего стоит начать — это бюджет. Почему? Потому что от него зависит всё: от дизайна до выбора материалов и мебели. Даже если проект вы составляете самостоятельно, он поможет визуализировать траты и заранее понять, какое помещение "съест" больше всего средств.
Онлайн-исследование показало: 24% респондентов считают, что дороже всего обойдётся гостиная. Почти столько же проголосовали за кухню (23%), а на третьем месте оказался санузел (18%). Реальные цифры подтверждают: гостиная — лидер по затратам. Большая площадь, дорогостоящая мебель и техника делают своё дело.
Кухня — тоже "золотая" зона. Цена гарнитура, бытовая техника, монтаж коммуникаций и гидроизоляция — всё это значительно повышает расходы. Хотя есть и лайфхаки: модульные шкафы вместо дорогого гарнитура, отказ от плитки в пользу моющихся обоев и т. д.
Санузел — отдельная история. Даже косметический ремонт здесь обходится недёшево. Всё из-за плитки, сантехники и работы мастера. Но если стены и полы уже качественно подготовлены, а сантехника не требует замены — расходы можно сократить.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.