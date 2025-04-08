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Не живёте в квартире? Вот что нужно сделать, чтобы не переплачивать за коммуналку

2:05
Недвижимость

Кажется логичным: если в квартире никто не живёт, зачем платить за воду, свет и отопление? Но всё не так просто — Жилищный кодекс РФ обязывает собственников платить за коммунальные услуги вне зависимости от фактического проживания. Однако из этого правила есть пара важных исключений.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Когда можно платить меньше

Если в квартире не живёт никто более пяти полных календарных дней подряд, и при этом дом не оборудован индивидуальными счётчиками, появляется возможность сделать перерасчёт. Это касается только тех услуг, которые рассчитываются по нормативам — например, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Для перерасчёта нужно заранее уведомить управляющую компанию или ТСЖ, подав заявление о временном отсутствии. Подтвердить своё отсутствие можно билетами, справками о командировке, путевками и другими документами. Важно: если вы забыли подать заявление заранее — не беда. Его можно направить и после возвращения, но не позднее чем через месяц.

Если же в квартире установлены счётчики, платить придётся по объёму потребления, который делится между всеми собственниками. Даже если вы не пользуетесь ресурсами, ваша доля в общем счёте останется.

Особый случай — собственник ребёнок

Иногда жильё оформлено на несовершеннолетнего. Казалось бы, как он может быть обязан платить? Тем не менее, УК обязана начислять плату и на его долю. Платят, конечно, родители — они же совершают все юридически значимые действия от имени ребёнка. Это касается как "коммуналки", так и капитального ремонта и содержания общего имущества.

Если в квартире несколько собственников, можно изменить порядок оплаты. Например, бывший супруг оплачивает 3/5, а жена с ребёнком — оставшиеся 2/5. Для этого нужно оформить совместное заявление — образец можно запросить в вашей управляющей организации.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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