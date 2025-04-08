Куда бегут инвестиции: россияне резко сменили направление

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы интерес россиян к зарубежной недвижимости достиг рекордных уровней. И если раньше внимание было сосредоточено на европейских странах, то теперь география предпочтений заметно сместилась.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

Турция: каждый третий выбирает именно её

Сегодня именно Турция стала безусловным лидером по числу сделок — на неё приходится треть всех покупок. Интерес к турецкой недвижимости вырос почти в 10 раз: россияне приобрели около 2,5 тысяч объектов, опередив по активности даже иранцев и иракцев.

Что привлекает:

Прямое авиасообщение с городами России.

Возможность оформить ВНЖ при покупке жилья.

Расчёты в рублях — многие застройщики уже это практикуют.

Особенно популярны курортные города — Анталья, Аланья и, конечно, Стамбул.

Кипр и Черногория: интерес не утихает

Закрытие инвестиционного гражданства в Черногории лишь подогрело спрос: число сделок выросло в 2,5 раза. Кипр же по-прежнему на слуху благодаря программе ПМЖ за инвестиции от 300 тысяч евро. Россияне активно покупают здесь жильё - рост в 8 раз говорит сам за себя.

Таиланд: инвестиции и туризм

Во второй половине 2024 года Таиланд стал хитом у российских покупателей. 80% сделок — покупка апартаментов и вилл для сдачи. Привлекают:

Доступные цены (от $150 тыс.).

Оформление собственности на иностранцев.

Низкие налоги и стабильный курс бата.

Привлекательные визовые программы.

Бали и Карибы: экзотика в тренде

На Бали сделки с россиянами выросли почти в четыре раза — экзотика, природа и отдых делают своё дело. А в странах Карибского бассейна спрос вырос в 7 раз, ведь здесь можно получить гражданство за инвестиции.

СНГ: близко, доступно, перспективно

Страны-соседи тоже не теряют популярности: жильё доступное, ограничений — минимум, а перспектива получить ВНЖ — реальна. Например, в Грузии интерес к недвижимости вырос в 5 раз, в Узбекистане — в 2.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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