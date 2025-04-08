Куда бегут инвестиции: россияне резко сменили направление

В последние годы интерес россиян к зарубежной недвижимости достиг рекордных уровней. И если раньше внимание было сосредоточено на европейских странах, то теперь география предпочтений заметно сместилась.
Сегодня именно Турция стала безусловным лидером по числу сделок — на неё приходится треть всех покупок. Интерес к турецкой недвижимости вырос почти в 10 раз: россияне приобрели около 2,5 тысяч объектов, опередив по активности даже иранцев и иракцев.
Что привлекает:
Особенно популярны курортные города — Анталья, Аланья и, конечно, Стамбул.
Закрытие инвестиционного гражданства в Черногории лишь подогрело спрос: число сделок выросло в 2,5 раза. Кипр же по-прежнему на слуху благодаря программе ПМЖ за инвестиции от 300 тысяч евро. Россияне активно покупают здесь жильё - рост в 8 раз говорит сам за себя.
Во второй половине 2024 года Таиланд стал хитом у российских покупателей. 80% сделок — покупка апартаментов и вилл для сдачи. Привлекают:
На Бали сделки с россиянами выросли почти в четыре раза — экзотика, природа и отдых делают своё дело. А в странах Карибского бассейна спрос вырос в 7 раз, ведь здесь можно получить гражданство за инвестиции.
Страны-соседи тоже не теряют популярности: жильё доступное, ограничений — минимум, а перспектива получить ВНЖ — реальна. Например, в Грузии интерес к недвижимости вырос в 5 раз, в Узбекистане — в 2.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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