Участок не радует — зато привлекает покупателей: секрет быстрой сделки

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа дома с участком — серьёзное дело, особенно если хочется не просто избавиться от недвижимости, а получить за неё достойную цену. Чтобы не упустить выгоду и не затянуть процесс, важно учесть несколько ключевых нюансов.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

Адекватная цена — половина успеха

Переоценённый дом может месяцами висеть в объявлениях, так и не найдя покупателя. Лучше сразу обратиться к профессионалам — они оценят объект с учётом рыночной ситуации и сопоставимых предложений. Это позволит установить привлекательную, но справедливую цену.

Упаковка имеет значение

Первое впечатление решает многое. Перед продажей обновите фасад, уберите на участке, устраните мелкие дефекты внутри дома. Чистота и ухоженность внушают доверие.

Совет: закажите профессиональную фотосъёмку или виртуальный тур. Хорошие фото в объявлении — это как витрина: они выделят ваше предложение среди сотен других.

Правильная реклама — больше просмотров

Размещайте объявления везде, где можно: на популярных сайтах, в соцсетях, в местных изданиях. Подчеркните преимущества: уютный сад, ремонт, близость к природе.

Агентство недвижимости может взять эти заботы на себя: у них есть проверенные площадки, рекламные инструменты и база покупателей.

Самостоятельно или через агентство

Сэкономить на комиссии или сэкономить время — решать вам. Без риэлтора можно продать дом, если вы уверены в своих силах и юридической грамотности. Но агентство возьмёт на себя всё - от оценки до сделки — и поможет избежать ошибок.

План для самостоятельной продажи

Если решились действовать сами, следуйте этому алгоритму:

Оцените дом.

Подготовьте его к показу.

Сделайте фото и напишите объявление.

Продвигайте через все доступные каналы.

Показывайте и торгуйтесь.

Соберите документы.

Юридически грамотно оформите сделку.

Уточнения

Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



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