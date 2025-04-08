Участок не радует — зато привлекает покупателей: секрет быстрой сделки

Продажа дома с участком — серьёзное дело, особенно если хочется не просто избавиться от недвижимости, а получить за неё достойную цену. Чтобы не упустить выгоду и не затянуть процесс, важно учесть несколько ключевых нюансов.
Переоценённый дом может месяцами висеть в объявлениях, так и не найдя покупателя. Лучше сразу обратиться к профессионалам — они оценят объект с учётом рыночной ситуации и сопоставимых предложений. Это позволит установить привлекательную, но справедливую цену.
Первое впечатление решает многое. Перед продажей обновите фасад, уберите на участке, устраните мелкие дефекты внутри дома. Чистота и ухоженность внушают доверие.
Совет: закажите профессиональную фотосъёмку или виртуальный тур. Хорошие фото в объявлении — это как витрина: они выделят ваше предложение среди сотен других.
Размещайте объявления везде, где можно: на популярных сайтах, в соцсетях, в местных изданиях. Подчеркните преимущества: уютный сад, ремонт, близость к природе.
Агентство недвижимости может взять эти заботы на себя: у них есть проверенные площадки, рекламные инструменты и база покупателей.
Сэкономить на комиссии или сэкономить время — решать вам. Без риэлтора можно продать дом, если вы уверены в своих силах и юридической грамотности. Но агентство возьмёт на себя всё - от оценки до сделки — и поможет избежать ошибок.
Если решились действовать сами, следуйте этому алгоритму:
Рие́лтор - это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.
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