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Эти 5 вещей делают квартиру неряшливой — проверьте, нет ли их у вас

2:02
Недвижимость

Каждый хочет жить в уютной и стильной обстановке. Но иногда именно привычные мелочи сводят на нет все старания. Вещи, которые мы считаем удобными или "родными", могут визуально захламить пространство и сделать интерьер неаккуратным.

Натяжжной потолок
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Натяжжной потолок

1. Ковёр на стене: ностальгия или пылесборник

Многим он напоминает детство, а некоторым — просто лень его снимать. Но по факту ковёр на стене:

  • утяжеляет интерьер;

  • визуально "съедает" пространство;

  • привлекает слишком много внимания.

Если хочется уюта — лучше повесьте стильный постер или текстильный декор в современном стиле.

2. Сушилка для белья на виду

Как бы аккуратно вы ни развесили носки, сушилка в комнате всегда выглядит неряшливо. Это:

  • моментально разрушает стиль;

  • бросается в глаза;

  • создаёт ощущение "вечной стирки".

Идеальный вариант — сушильная машина или балкон. Если их нет, старайтесь убирать сушилку после использования.

3. Клубки проводов

Даже самая технологичная квартира выглядит неопрятно, если из каждого угла торчат провода. Что делать?

  • Используйте декоративные боксы или короба.

  • Спрячьте зарядки в выдвижные ящики.

  • Организуйте отдельное место для техники.

4. Мелочи и безделушки повсюду

Сувениры из отпусков, статуэтки и вазочки — мило, но в меру. Иначе:

  • интерьер превращается в "музей случайностей";

  • накапливается пыль;

  • теряется визуальная цельность пространства.

Выделите одну полку для самых дорогих сердцу вещиц, остальное — в коробку.

5. Бытовая техника на всех поверхностях

Чайники, тостеры, мультиварки — всё это необходимо, но не должно быть всегда на виду. Чтобы кухня и комната выглядели чисто:

  • храните технику в шкафах;

  • оставляйте на поверхности только то, что используется ежедневно.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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