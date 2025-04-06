Эти 5 вещей делают квартиру неряшливой — проверьте, нет ли их у вас

Каждый хочет жить в уютной и стильной обстановке. Но иногда именно привычные мелочи сводят на нет все старания. Вещи, которые мы считаем удобными или "родными", могут визуально захламить пространство и сделать интерьер неаккуратным.
Многим он напоминает детство, а некоторым — просто лень его снимать. Но по факту ковёр на стене:
утяжеляет интерьер;
визуально "съедает" пространство;
привлекает слишком много внимания.
Если хочется уюта — лучше повесьте стильный постер или текстильный декор в современном стиле.
Как бы аккуратно вы ни развесили носки, сушилка в комнате всегда выглядит неряшливо. Это:
моментально разрушает стиль;
бросается в глаза;
создаёт ощущение "вечной стирки".
Идеальный вариант — сушильная машина или балкон. Если их нет, старайтесь убирать сушилку после использования.
Даже самая технологичная квартира выглядит неопрятно, если из каждого угла торчат провода. Что делать?
Используйте декоративные боксы или короба.
Спрячьте зарядки в выдвижные ящики.
Организуйте отдельное место для техники.
Сувениры из отпусков, статуэтки и вазочки — мило, но в меру. Иначе:
интерьер превращается в "музей случайностей";
накапливается пыль;
теряется визуальная цельность пространства.
Выделите одну полку для самых дорогих сердцу вещиц, остальное — в коробку.
Чайники, тостеры, мультиварки — всё это необходимо, но не должно быть всегда на виду. Чтобы кухня и комната выглядели чисто:
храните технику в шкафах;
оставляйте на поверхности только то, что используется ежедневно.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.