Советские предметы возвращаются: они украсят даже современную квартиру

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня предметы советского быта обретают вторую жизнь: они становятся частью модных интерьеров, вызывают ностальгию и порой оказываются по-настоящему полезными. Даже если вещь не работает, она способна стать стильным декором — нужно лишь немного фантазии.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер квартиры

Радиола: музыкальный герой вечера

Старая радиола — это уже не просто проигрыватель, а центральный элемент ретровечеринки. Даже если она не работает, её массивный деревянный корпус легко превращается в журнальный столик или винтажную тумбу.

Настольная лампа: свет из прошлого

Советские настольные лампы из металла и натурального камня не только надёжны, но и эстетичны. Основания в виде фигурок, большие абажуры — всё это придаёт уют. Их легко найти на барахолках, а работают они до сих пор.

Люстра "Каскад": игривый свет и блеск

Эта люстра украшала едва ли не каждую квартиру в Союзе. Пластиковые подвески имитировали хрусталь, а саму люстру собирали всей семьей. Она легко вписывается в современные стили — от минимализма до ретро-лофта.

Дисковый телефон: эстетика терпения

Медленный набор номера, характерный треск — всё это придаёт особое очарование. Дисковый телефон может стать стильным акцентом в прихожей или кабинете. И пусть он уже не работает — зато как выглядит!

Швейная машинка: винтаж в действии

Ножная швейная машинка — настоящая находка. Из неё можно сделать изящную тумбу или письменный стол. Особенно удачно впишется в интерьер в стиле винтаж, прованс или эклектика.

Почему вещи из СССР ценят

Качество и долговечность

Эстетика и ностальгия

Универсальность для современного декора

Предметы, сделанные в СССР, не теряют актуальности. Они хранят тепло прошлого и становятся эффектными деталями в настоящем.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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