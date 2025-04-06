Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от цветов, за которыми нужно ухаживать? Эти растения украсят сад не хуже
Новые технологии в туризме: что Ямайка может предложить мировому сообществу
Почему влюбленность вызывает бабочек в животе? Узнайте, что стоит за этим эффектом
Прохор Шаляпин вспомнил, как его избили: шутка с хоровиками обернулась неожиданностью
Упаковка обманчива: как выбрать кулич, который не разочарует вкусом
Меньше поливов, больше овощей: магия мульчи на грядках
Где тут беговая, и зачем полотенце? Гайд для тех, кто впервые в зале
Старые полотенца? Лучше их использовать — 14 идей, которые изменят ваш быт
В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка

Советские предметы возвращаются: они украсят даже современную квартиру

2:01
Недвижимость

Сегодня предметы советского быта обретают вторую жизнь: они становятся частью модных интерьеров, вызывают ностальгию и порой оказываются по-настоящему полезными. Даже если вещь не работает, она способна стать стильным декором — нужно лишь немного фантазии.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Радиола: музыкальный герой вечера

Старая радиола — это уже не просто проигрыватель, а центральный элемент ретровечеринки. Даже если она не работает, её массивный деревянный корпус легко превращается в журнальный столик или винтажную тумбу.

Настольная лампа: свет из прошлого

Советские настольные лампы из металла и натурального камня не только надёжны, но и эстетичны. Основания в виде фигурок, большие абажуры — всё это придаёт уют. Их легко найти на барахолках, а работают они до сих пор.

Люстра "Каскад": игривый свет и блеск

Эта люстра украшала едва ли не каждую квартиру в Союзе. Пластиковые подвески имитировали хрусталь, а саму люстру собирали всей семьей. Она легко вписывается в современные стили — от минимализма до ретро-лофта.

Дисковый телефон: эстетика терпения

Медленный набор номера, характерный треск — всё это придаёт особое очарование. Дисковый телефон может стать стильным акцентом в прихожей или кабинете. И пусть он уже не работает — зато как выглядит!

Швейная машинка: винтаж в действии

Ножная швейная машинка — настоящая находка. Из неё можно сделать изящную тумбу или письменный стол. Особенно удачно впишется в интерьер в стиле винтаж, прованс или эклектика.

Почему вещи из СССР ценят

  • Качество и долговечность

  • Эстетика и ностальгия

  • Универсальность для современного декора

Предметы, сделанные в СССР, не теряют актуальности. Они хранят тепло прошлого и становятся эффектными деталями в настоящем.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Красота и стиль
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали Аудио 
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей
Шоу-бизнес
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
На Украине не осталось безопасных мест: пламенный привет французам и британцам перед турне в Киев Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
Устали от цветов, за которыми нужно ухаживать? Эти растения украсят сад не хуже
Новые технологии в туризме: что Ямайка может предложить мировому сообществу
Почему влюбленность вызывает бабочек в животе? Узнайте, что стоит за этим эффектом
Прохор Шаляпин вспомнил, как его избили: шутка с хоровиками обернулась неожиданностью
Упаковка обманчива: как выбрать кулич, который не разочарует вкусом
Меньше поливов, больше овощей: магия мульчи на грядках
Где тут беговая, и зачем полотенце? Гайд для тех, кто впервые в зале
Советские предметы возвращаются: они украсят даже современную квартиру
Старые полотенца? Лучше их использовать — 14 идей, которые изменят ваш быт
В духовку — и готово: сочная макаронная запеканка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.