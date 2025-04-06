TikTok-дом по-русски: как адаптировать глобальные тренды под свою квартиру

В 2025 году TikTok стал настоящей кузницей вдохновения для тех, кто мечтает о стильном доме без лишней помпезности. За хэштегом #дом скрываются миллионы видео, но лишь немногие идеи становятся настоящими трендами. Мы выбрали 5 тенденций, которые точно "приживутся" в российских интерьерах и не потеряют актуальности в ближайшие годы.
После пандемии мы как никогда ценим тёплые посиделки и близкое общение. Тренд на "hostingcore" — это не просто уютная зона с диванами, а целая философия гостеприимства.
"Лучше всего продуманное пространство побуждает гостей остаться подольше", — говорит дизайнер Кэти Гутьеррес.
В 2025 году еда выходит за пределы кухни: цвета и формы продуктов вдохновляют дизайнеров на смелые решения.
"Этот декор игривый, чуть ностальгический, и невероятно чувственный", — объясняет Филлип Томас Вандерфорд.
Если вы устали от серых стен и бежевой мебели, этот тренд для вас. Насыщенные цвета теперь выходят на первый план.
"Это реакция на стерильность эпохи локдаунов — хочется эмоций и выразительности", — объясняет дизайнер.
Растения в доме — уже не просто мода, а продуманная стратегия.
"Мы всегда будем тянуться к жизни — зелень, свет, дыхание природы в интерьере никогда не выйдут из моды", — считает креативный директор Rebel House Марли Джонс.
Бывшее в употреблении — не значит устаревшее. В 2025 году винтаж становится антиподом безликой "быстрой мебели".
"Когда устал от однотипных интерьеров из маркетплейсов — винтаж возвращает индивидуальность и душу,"- объясняет дизайнер.
Тренды из TikTok больше не про "картинку ради картинки". Они становятся отражением настоящих потребностей — в тепле, общении, устойчивости и индивидуальности. Необязательно следовать им буквально. Достаточно вдохновиться и выбрать то, что действительно откликается. Ведь самый модный интерьер — тот, в котором хочется жить, а не только фотографироваться.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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