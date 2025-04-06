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TikTok-дом по-русски: как адаптировать глобальные тренды под свою квартиру

3:56
Недвижимость

В 2025 году TikTok стал настоящей кузницей вдохновения для тех, кто мечтает о стильном доме без лишней помпезности. За хэштегом #дом скрываются миллионы видео, но лишь немногие идеи становятся настоящими трендами. Мы выбрали 5 тенденций, которые точно "приживутся" в российских интерьерах и не потеряют актуальности в ближайшие годы.

Интерьер квартиры
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер квартиры

Hostingcore: когда дом становится местом встречи

После пандемии мы как никогда ценим тёплые посиделки и близкое общение. Тренд на "hostingcore" — это не просто уютная зона с диванами, а целая философия гостеприимства.

Как воплотить у себя

  • Зонируйте гостиную, выделив место для долгих бесед.
  • Добавьте барную стойку с винтажной посудой.
  • Обустройте столовую, где хочется задержаться за домашними пирогами.
  • Используйте мягкий свет, уютный текстиль и округлую мебель.

"Лучше всего продуманное пространство побуждает гостей остаться подольше", — говорит дизайнер Кэти Гутьеррес.

Интерьер со вкусом — буквально

В 2025 году еда выходит за пределы кухни: цвета и формы продуктов вдохновляют дизайнеров на смелые решения.

В моде

  • Оттенки "вишни", "сливочного масла", "зелени укропа" и "овсяного молока".
  • Лампы в виде плавленого сыра.
  • Кресла, напоминающие зефир или безе.
  • Стены в цвете спелого персика или граната.

"Этот декор игривый, чуть ностальгический, и невероятно чувственный", — объясняет Филлип Томас Вандерфорд.

Драматичные цвета: смелость быть ярким

Если вы устали от серых стен и бежевой мебели, этот тренд для вас. Насыщенные цвета теперь выходят на первый план.

Как использовать:

  • Покрасьте стены, потолок и мебель в один глубокий тон: баклажан, кирпичный, графит.
  • Добавьте контрасты текстур: лак, бархат, матовая штукатурка.
  • Не бойтесь "тотального цвета" — он создаёт эффект театральности.

"Это реакция на стерильность эпохи локдаунов — хочется эмоций и выразительности", — объясняет дизайнер.

Биофильный интерьер: не просто растения, а стиль жизни

Растения в доме — уже не просто мода, а продуманная стратегия.

Что делает биодизайн 2025-го особенным

  • Оливковые деревья в обеденной зоне.
  • Легкость и воздух за счёт естественного освещения.
  • Живые стены и потолки.
  • Упор на натуральные материалы — глина, известняк, дерево.

"Мы всегда будем тянуться к жизни — зелень, свет, дыхание природы в интерьере никогда не выйдут из моды", — считает креативный директор Rebel House Марли Джонс.

Винтажное возвращение с характером

Бывшее в употреблении — не значит устаревшее. В 2025 году винтаж становится антиподом безликой "быстрой мебели".

Что это значит

  • Предметы с историей — комоды, кресла, зеркала из бабушкиного дома.
  • Микс эпох: советский модерн рядом с итальянским ар-деко.
  • Реставрация как новая роскошь.

"Когда устал от однотипных интерьеров из маркетплейсов — винтаж возвращает индивидуальность и душу,"- объясняет дизайнер.

Интерьер с душой, не для лайков

Тренды из TikTok больше не про "картинку ради картинки". Они становятся отражением настоящих потребностей — в тепле, общении, устойчивости и индивидуальности. Необязательно следовать им буквально. Достаточно вдохновиться и выбрать то, что действительно откликается. Ведь самый модный интерьер — тот, в котором хочется жить, а не только фотографироваться.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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