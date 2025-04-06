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Старые полотенца? Лучше их использовать — 14 идей, которые изменят ваш быт

2:22
Недвижимость

Старые полотенца — это не мусор, а настоящие источники идей для создания полезных и оригинальных вещей. Вместо того чтобы выбрасывать их, дайте им вторую жизнь! Эти старые предметы можно превратить в множество полезных и забавных аксессуаров для дома и даже для себя.

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Уборка с пользой

Если у вас есть старые полотенца, не спешите их выбрасывать. Они могут стать незаменимыми помощниками по дому.

  • Маленькие тряпочки для уборки — разрежьте полотенца на мелкие части. Они идеально подойдут для чистки ванной комнаты, кухни и даже мастерской.
  • Запасная насадка для швабры — старое полотенце можно использовать как сменную насадку для швабры, или сшить из них рукав для метлы.
  • Тряпка для пыли — из полотенца получается отличная тряпка для удаления пыли.
  • Многоразовые косметические тампоны — из полотенец можно сделать многоразовые салфетки для макияжа, которые станут экологичной альтернативой одноразовым.

Творческие идеи

  • Старые полотенца — отличная основа для создания чего-то креативного:
  • Игрушки для домашних животных — если у вас есть животные, из старых полотенец можно сшить им игрушки.
  • Пасхальные украшения — полотенца легко превращаются в забавные декоративные элементы для праздников.

Новый взгляд на вещи

Старые полотенца могут стать не только полезными, но и стильными вещами для дома.

  • Коврик для ванной — старые полотенца можно использовать для создания уютного коврика для ванной комнаты. Просто соедините их, и ваш новый аксессуар готов.
  • Покрывало для пикника — старые полотенца послужат отличной подстилкой для отдыха на природе или на даче.
  • Нагрудники и мочалки — из полотенец можно сшить детские нагрудники или новые мочалки для стирки.

Бонус: грелки своими руками

И, наконец, старые полотенца могут стать грелками. Наполните их рисом или вишневыми косточками, и у вас будет отличная самодельная грелка.

Согласитесь, старые полотенца не такие уж и бесполезные! Не выбрасывайте их — с их помощью можно не только сэкономить деньги, но и создать что-то полезное и уникальное для своего дома.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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