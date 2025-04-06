Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доминик Джокер откровенно о разрыве с Тимати: что случилось между музыкантами
Хрустит между лопаток: включи эти движения, пока не стало хуже
Универсальное песочное тесто — и пирог, и тарт, и печенье из одного замеса
Этот лайфхак с фильтром спасает двигатель от перегрева — проверено дальнобойщиками
На Западе заявили, что эпоха свободной торговли закончена
Гибкость не уходит с возрастом — её "отключает" твой образ жизни
Иностранный турист шокирован: почему после посещения популярного пляжа во Вьетнаме к нему явилась полиция?
Разногласия на музыкальном фронте: Чичерина и Лёва* из Би-2 оспаривают права на хит
Усталость и синяки без причины — сигнал тревоги от организма

Забудьте о ремонте на годы: выбираем материалы с умом

2:02
Недвижимость

Вы затеяли ремонт и мечтаете, чтобы он служил верой и правдой долгие годы? Всё реально — если правильно подобрать материалы и обеспечить им грамотный уход.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Идеальные стены — своими руками

Покраска остаётся одним из самых доступных и простых способов отделки. Не нужны специалисты — всё можно сделать самому. А если захочется сменить цвет — обновить стены не составит труда. Главное условие — выбрать моющуюся краску. Загрязнилось? Просто протёр — и чисто. Только не забудьте хорошо выровнять стены перед покраской.

Декор с изюминкой

Если хочется чего-то эффектного, выбирайте декоративную штукатурку. Она не боится влаги и перепадов температур, скрывает мелкие дефекты и выглядит стильно. Но есть нюанс: работать с ней сложнее, чем с краской, и без опыта результат может подвести.

Обновляем — не переклеиваем

Обои под покраску — находка для тех, кто любит перемены. Особенно хороши флизелиновые и стекловолоконные варианты. Последние выдерживают до 10 перекрасок и славятся антивандальными свойствами.

Прочные решения для пола

В зонах с высокой проходимостью стоит постелить ламинат высокого класса истираемости. А для кухни и санузла подойдёт керамогранит — прочный, влагостойкий и простой в замене.

Хочется уюта? Обратите внимание на паркетную доску — прочный материал, который легко укладывать, и при правильной укладке не будет скрипеть.

Потолок без забот

Натяжной потолок скроет неровности и коммуникации, а также обеспечит шумо- и влагоизоляцию. Не хотите конструкций — просто покрасьте потолок, но тщательно подготовьте поверхность.

И ещё: бережный уход творит чудеса. Даже самый надёжный материал не выдержит пренебрежения. Любите свой ремонт — и он отплатит вам долговечностью.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Туризм
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Китайский автогигант облажался в Европе — всё из-за одной досадной детали
Авто
Китайский автогигант облажался в Европе — всё из-за одной досадной детали Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть
На Западе заявили, что эпоха свободной торговли закончена
Гибкость не уходит с возрастом — её "отключает" твой образ жизни
Иностранный турист шокирован: почему после посещения популярного пляжа во Вьетнаме к нему явилась полиция?
Разногласия на музыкальном фронте: Чичерина и Лёва* из Би-2 оспаривают права на хит
Усталость и синяки без причины — сигнал тревоги от организма
Что значит, если собака кладёт голову на вас: важный сигнал, который легко пропустить
Симпатия без взаимности: какие цветы портят друг другу жизнь в одном букете
Не верите в праймер? После этого вы точно измените мнение
Выбираете кровать? Вот почему привычные модели — не лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.