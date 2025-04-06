Забудьте о ремонте на годы: выбираем материалы с умом

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы затеяли ремонт и мечтаете, чтобы он служил верой и правдой долгие годы? Всё реально — если правильно подобрать материалы и обеспечить им грамотный уход.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Идеальные стены — своими руками

Покраска остаётся одним из самых доступных и простых способов отделки. Не нужны специалисты — всё можно сделать самому. А если захочется сменить цвет — обновить стены не составит труда. Главное условие — выбрать моющуюся краску. Загрязнилось? Просто протёр — и чисто. Только не забудьте хорошо выровнять стены перед покраской.

Декор с изюминкой

Если хочется чего-то эффектного, выбирайте декоративную штукатурку. Она не боится влаги и перепадов температур, скрывает мелкие дефекты и выглядит стильно. Но есть нюанс: работать с ней сложнее, чем с краской, и без опыта результат может подвести.

Обновляем — не переклеиваем

Обои под покраску — находка для тех, кто любит перемены. Особенно хороши флизелиновые и стекловолоконные варианты. Последние выдерживают до 10 перекрасок и славятся антивандальными свойствами.

Прочные решения для пола

В зонах с высокой проходимостью стоит постелить ламинат высокого класса истираемости. А для кухни и санузла подойдёт керамогранит — прочный, влагостойкий и простой в замене.

Хочется уюта? Обратите внимание на паркетную доску — прочный материал, который легко укладывать, и при правильной укладке не будет скрипеть.

Потолок без забот

Натяжной потолок скроет неровности и коммуникации, а также обеспечит шумо- и влагоизоляцию. Не хотите конструкций — просто покрасьте потолок, но тщательно подготовьте поверхность.

И ещё: бережный уход творит чудеса. Даже самый надёжный материал не выдержит пренебрежения. Любите свой ремонт — и он отплатит вам долговечностью.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.