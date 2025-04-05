Что опасного в сушке белья на балконе? Пять неожиданных фактов, которые вас удивят

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушить одежду на открытом воздухе — это экологичный и бюджетный способ, который многие используют в тёплое время года. Однако, есть одна тонкость, о которой не все задумываются: этот метод подходит не всем, особенно аллергикам. Несмотря на солнечную погоду и приятный ветерок, ваша одежда может впитывать пыльцу, споры плесени и другие аллергены, которые витают в воздухе. Принёсив такую одежду домой, вы также приносите аллергены, что может спровоцировать неприятные симптомы. В результате эксперты советуют людям, страдающим от аллергий, сушить вещи в помещении.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Тем не менее, есть несколько простых решений, которые позволят вам избежать подобных проблем, сохраняя при этом комфорт. Например, можно воспользоваться проверенным голландским методом сушки. Он требует лишь одного устройства — грелки. Просто развесьте бельё в хорошо проветриваемом помещении и разместите рядом грелку. Это повысит температуру в комнате и поможет белью высохнуть быстрее. К тому же этот способ устраняет запах влаги и пара, который может остаться при сушке.

Если вы предпочитаете сушить бельё в помещении, также стоит следить за качеством воздуха. Установка сетки для фильтрации пыльцы на окна предотвратит её попадание в квартиру, а использование вентилятора ускорит процесс сушки. Осушители воздуха помогут вам поддерживать оптимальную влажность, предотвращая появление плесени.

Но сушить одежду в помещении тоже нужно с умом. Важно обеспечивать хорошую вентиляцию, чтобы избежать лишней влажности. Регулярное проветривание поможет избежать образования грибка и сохранить чистоту воздуха в вашем доме. Если вам нужно ускорить процесс сушки, сушильная машина тоже может стать хорошим помощником, однако стоит помнить, что не все вещи подходят для сушки в ней.

Есть несколько предметов, которые категорически не стоит класть в сушильную машину:

Трусики и штанишки-самшитки

Бюстгальтеры

Купальники

Пуховики

Одежда из льна

Спортивная обувь

Вместо этого сушите их аккуратно, следуя рекомендациям по уходу за тканью. Это поможет вам избежать повреждений и сохранить вещи в хорошем состоянии.

Уточнения

Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.