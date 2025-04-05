Мечтаете о спокойной атмосфере дома? Эти пастельные оттенки — ваш путь к гармонии

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Пастельные цвета давно ассоциируются с легкостью и невесомостью, но часто они могут быть слишком сладкими и детскими. Однако, Farrow & Ball предлагает нечто уникальное — девять пастельных оттенков, которые переосмысляют традиционные представления о мягких тонах. Эти цвета для взрослых созданы с акцентом на стиль и утонченность. Они способны привнести в интерьер атмосферу спокойствия и комфорта, избегая при этом инфантильности и чрезмерной яркости.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комната с цветами

1. Сено (Hay)

Сено — это сливочно-желтый оттенок с зелеными нюансами, который идеально подходит для традиционных интерьеров. Патрик О’Доннелл из Farrow & Ball утверждает, что этот цвет напоминает о загородном доме и прекрасно сочетается с деревянными элементами, создавая успокаивающую атмосферу. Он добавляет теплоты, не отвлекая внимания от других деталей.

2. Эдди (Eddy)

Эдди — это светлый, пастельно-зеленый цвет, который идеально подходит для помещений с естественным освещением. Он наполняет пространство свежестью и создает эффект слияния внешнего мира с интерьером. Патрик О’Доннелл описывает этот оттенок как более теплую версию популярного Mizzle, и рекомендует использовать его в солнечных комнатах для создания гармонии.

3. Морской Гребешок (Whirlybird)

Этот нежно-розовый цвет с кремовым оттенком стал настоящей находкой для любителей нейтральных пастельных тонов. «Морской гребешок» не является ярким, но привносит в интерьер теплоту и свет, прекрасно сочетается с различными оттенками и подходит для разных стилей.

4. Какелугн (Kakelugn)

Какелугн — это бледно-голубой цвет с холодным морским оттенком, который идеально подходит для прибрежных интерьеров. Он приносит в помещение атмосферу свежести, создавая прохладный и уютный эффект. Особенно хорош в комнатах с большим количеством естественного света.

5. Пыльца (Duster)

Это идеальный желтый оттенок, который не перегружает интерьер яркостью. В нем достаточно темных элементов, чтобы добавить глубины и сделать цвет более гибким. Патрик О’Доннелл утверждает, что этот оттенок подходит для любой комнаты, добавляя теплоту без ощущения перенасыщенности.

6. Гребешок (Whirlybird)

Этот фисташковый оттенок обладает как успокаивающими, так и живыми качествами. Он создает ощущение свежести, при этом оставаясь уютным и теплым. Это идеальный выбор для детской комнаты или пространства для гостей.

7. Нейперон (Naperon)

Нейперон — это терракотовый оттенок, напоминающий цвета натуральной глины. Он идеально подходит для создания теплых и интимных помещений. Патрик О’Доннелл считает этот цвет особенно удачным для прихожих или кухонь, где важно создать уют и расслабленную атмосферу.

8. Каламин (Calamine)

Этот розовый оттенок с серыми нотками стал любимцем тех, кто хочет добавить в интерьер розовый цвет, избегая его приторности. Патрик О’Доннелл отмечает, что каламин создаёт легкий румянец, но при этом остаётся достаточно сдержанным, что делает его идеальным для ванных комнат.

9. Киттивейк (Kittiwake)

Чистый и свежий пастельно-голубой цвет, который придает комнате воздушность и легкость. Патрик О’Доннелл объясняет, что благодаря небольшому количеству черного пигмента, Киттивейк создает более теплую атмосферу, чем обычные холодные голубые оттенки.

Эти пастельные оттенки от Farrow & Ball не просто украшают комнаты — они изменяют восприятие пространства. Каждый из них способен добавить изысканности и утонченности, создавая стильные интерьеры, которые будут радовать глаз круглый год.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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