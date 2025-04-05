Мечтаете о спокойной атмосфере дома? Эти пастельные оттенки — ваш путь к гармонии

Пастельные цвета давно ассоциируются с легкостью и невесомостью, но часто они могут быть слишком сладкими и детскими. Однако, Farrow & Ball предлагает нечто уникальное — девять пастельных оттенков, которые переосмысляют традиционные представления о мягких тонах. Эти цвета для взрослых созданы с акцентом на стиль и утонченность. Они способны привнести в интерьер атмосферу спокойствия и комфорта, избегая при этом инфантильности и чрезмерной яркости.
Сено — это сливочно-желтый оттенок с зелеными нюансами, который идеально подходит для традиционных интерьеров. Патрик О’Доннелл из Farrow & Ball утверждает, что этот цвет напоминает о загородном доме и прекрасно сочетается с деревянными элементами, создавая успокаивающую атмосферу. Он добавляет теплоты, не отвлекая внимания от других деталей.
Эдди — это светлый, пастельно-зеленый цвет, который идеально подходит для помещений с естественным освещением. Он наполняет пространство свежестью и создает эффект слияния внешнего мира с интерьером. Патрик О’Доннелл описывает этот оттенок как более теплую версию популярного Mizzle, и рекомендует использовать его в солнечных комнатах для создания гармонии.
Этот нежно-розовый цвет с кремовым оттенком стал настоящей находкой для любителей нейтральных пастельных тонов. «Морской гребешок» не является ярким, но привносит в интерьер теплоту и свет, прекрасно сочетается с различными оттенками и подходит для разных стилей.
Какелугн — это бледно-голубой цвет с холодным морским оттенком, который идеально подходит для прибрежных интерьеров. Он приносит в помещение атмосферу свежести, создавая прохладный и уютный эффект. Особенно хорош в комнатах с большим количеством естественного света.
Это идеальный желтый оттенок, который не перегружает интерьер яркостью. В нем достаточно темных элементов, чтобы добавить глубины и сделать цвет более гибким. Патрик О’Доннелл утверждает, что этот оттенок подходит для любой комнаты, добавляя теплоту без ощущения перенасыщенности.
Этот фисташковый оттенок обладает как успокаивающими, так и живыми качествами. Он создает ощущение свежести, при этом оставаясь уютным и теплым. Это идеальный выбор для детской комнаты или пространства для гостей.
Нейперон — это терракотовый оттенок, напоминающий цвета натуральной глины. Он идеально подходит для создания теплых и интимных помещений. Патрик О’Доннелл считает этот цвет особенно удачным для прихожих или кухонь, где важно создать уют и расслабленную атмосферу.
Этот розовый оттенок с серыми нотками стал любимцем тех, кто хочет добавить в интерьер розовый цвет, избегая его приторности. Патрик О’Доннелл отмечает, что каламин создаёт легкий румянец, но при этом остаётся достаточно сдержанным, что делает его идеальным для ванных комнат.
Чистый и свежий пастельно-голубой цвет, который придает комнате воздушность и легкость. Патрик О’Доннелл объясняет, что благодаря небольшому количеству черного пигмента, Киттивейк создает более теплую атмосферу, чем обычные холодные голубые оттенки.
Эти пастельные оттенки от Farrow & Ball не просто украшают комнаты — они изменяют восприятие пространства. Каждый из них способен добавить изысканности и утонченности, создавая стильные интерьеры, которые будут радовать глаз круглый год.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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