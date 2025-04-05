Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам надоел резкий запах уксуса или лимонной кислоты при удалении накипи в чайнике, просто возьмите цедру лимона — она работает ничуть не хуже, а аромат оставляет приятный, цитрусовый.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка чайника

Известковый налёт появляется везде, где регулярно нагревается вода — в чайниках, бойлерах, посудомойках, стиральных машинах, особенно в районах с жёсткой водой. Если уксус и кислота растворяют его быстро, то лимон действует мягче, но тоже эффективно.

Всё, что нужно — нарезать лимон с кожурой (или использовать только цедру, если хочется сэкономить), положить это в чайник и залить водой чуть выше уровня накипи, обязательно не ниже минимальной отметки.

Вскипятите воду, выключите чайник и оставьте всё на 20-30 минут. За это время кислоты сделают своё дело. Потом просто вылейте воду, лимон отправьте в мусор или компост, а чайник тщательно промойте.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.



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