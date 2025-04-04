Жильё есть, но не для вас: аренда в Ставропольском крае подорожала даже там, где квартиры никто не снимает

На рынке аренды жилья в Ставропольском крае — настоящий цейтнот. Снять квартиру становится всё труднее, особенно в Ставрополе и в популярных туристических городах Кавказских Минеральных Вод. Причина — резкое сокращение предложения и перераспределение спроса.
Собственники всё чаще отказываются от долгосрочной аренды: часть распродаёт жильё, другие переводят квартиры на посуточную сдачу. Весной и летом это особенно актуально для Кисловодска, Пятигорска и Ессентуков. В результате рынок долгосрочной аренды стремительно сжимается, а ставки — растут.
"В КМВ аренда становится сезонным бизнесом. На долгосрок остаётся либо то, что неинтересно, либо то, что дорого", — поясняет представитель "Самолет Плюс" в СКФО Илья Ковешников.
По данным на апрель 2025 года:
В КМВ даже однушки в старом фонде начинаются от 20 тыс. ₽. А летом цены могут вырасти ещё на 10-15%.
Ключевая ставка ЦБ — 21%, ипотека — до 27%. Это делает покупку недвижимости для большинства недоступной. Люди уходят в аренду, что увеличивает конкуренцию и разгоняет цены.
"Снижения цен ждать не стоит. Высокие ставки по вкладам — от 20% — делают инвестиции в банки выгоднее, чем в аренду, и ограничивают предложение на рынке", — отмечает Ковешников.
Пока не изменится макроэкономика, ждать просадки аренды не приходится. Наоборот — спрос продолжит подогревать рынок, особенно летом, сообщает newstracker.ru.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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