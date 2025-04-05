Родители выбирают неправильно: как не ошибиться с детским одеялом

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что до двух лет одеяло может быть опасно для ребёнка? Малыш ещё не контролирует свои движения, и запутавшись, не сможет самостоятельно освободиться. Поэтому педиатры советуют вместо привычных одеял использовать коконы, спальные мешки и натуральную одежду.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родители

Когда пора переходить к настоящему одеялу

После двух лет можно смело выбирать первое одеяло. Главное — не брать "на вырост". Вот ориентиры по возрасту:

2-3 года: 90x120 см;

3-5 лет: 100x135 или 110x140 см;

от 5 лет: 120x160 см и больше.

Наполнитель имеет значение

Синтетика:

Холлофайбер — тёплый, лёгкий, гипоаллергенный.

Синтепон — бюджетный, но быстро теряет форму.

Лебяжий пух (искусственный) — внешне как натуральный, не сбивается и прост в уходе.

Натуральные:

Хлопок — универсален и доступен.

Бамбук — лёгкий, дышащий, идеален для лета.

Шёлк — премиум-вариант: не впитывает запахи и влагу.

Шерсть и пух — идеально для зимы, но могут вызывать аллергию.

Чехол — важен не меньше

Идеально, если он из хлопка, льна или микрофибры: дышит, не раздражает кожу и легко стирается.

Как выбрать по сезону

Летние: до 220 г/м², из хлопка, шелка, бамбука.

Всесезонные: до 300 г/м², часто с холлофайбером.

Зимние: плотные, до 420 г/м², с шерстью или пухом.

А что с утяжелёнными одеялами

Такие модели помогают детям с тревожностью и нарушениями сна. Вес подбирается индивидуально, а перед покупкой — обязательна консультация с врачом.

Уточнения

Одеяло - постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.



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