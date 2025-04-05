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Родители выбирают неправильно: как не ошибиться с детским одеялом

1:54
Недвижимость

Знаете ли вы, что до двух лет одеяло может быть опасно для ребёнка? Малыш ещё не контролирует свои движения, и запутавшись, не сможет самостоятельно освободиться. Поэтому педиатры советуют вместо привычных одеял использовать коконы, спальные мешки и натуральную одежду.

Родители
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители

Когда пора переходить к настоящему одеялу

После двух лет можно смело выбирать первое одеяло. Главное — не брать "на вырост". Вот ориентиры по возрасту:

  • 2-3 года: 90x120 см;
  • 3-5 лет: 100x135 или 110x140 см;
  • от 5 лет: 120x160 см и больше.

Наполнитель имеет значение

Синтетика:

  • Холлофайбер — тёплый, лёгкий, гипоаллергенный.
  • Синтепон — бюджетный, но быстро теряет форму.
  • Лебяжий пух (искусственный) — внешне как натуральный, не сбивается и прост в уходе.

Натуральные:

  • Хлопок — универсален и доступен.
  • Бамбук — лёгкий, дышащий, идеален для лета.
  • Шёлк — премиум-вариант: не впитывает запахи и влагу.
  • Шерсть и пух — идеально для зимы, но могут вызывать аллергию.
  • Чехол — важен не меньше

Идеально, если он из хлопка, льна или микрофибры: дышит, не раздражает кожу и легко стирается.

Как выбрать по сезону

  • Летние: до 220 г/м², из хлопка, шелка, бамбука.
  • Всесезонные: до 300 г/м², часто с холлофайбером.
  • Зимние: плотные, до 420 г/м², с шерстью или пухом.

А что с утяжелёнными одеялами

Такие модели помогают детям с тревожностью и нарушениями сна. Вес подбирается индивидуально, а перед покупкой — обязательна консультация с врачом.

Уточнения

Одеяло - постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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