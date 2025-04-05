Родители выбирают неправильно: как не ошибиться с детским одеялом

Знаете ли вы, что до двух лет одеяло может быть опасно для ребёнка? Малыш ещё не контролирует свои движения, и запутавшись, не сможет самостоятельно освободиться. Поэтому педиатры советуют вместо привычных одеял использовать коконы, спальные мешки и натуральную одежду.
После двух лет можно смело выбирать первое одеяло. Главное — не брать "на вырост". Вот ориентиры по возрасту:
Синтетика:
Натуральные:
Идеально, если он из хлопка, льна или микрофибры: дышит, не раздражает кожу и легко стирается.
Такие модели помогают детям с тревожностью и нарушениями сна. Вес подбирается индивидуально, а перед покупкой — обязательна консультация с врачом.
Одеяло - постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон.
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