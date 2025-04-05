Неожиданное решение для дворов: где ставить электросамокат

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день на улицах становится больше электросамокатов, гироскутеров и прочих маломерных транспортных средств. Но как ни странно, в городской инфраструктуре им пока что не нашлось места. Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский считает: пора это исправить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина с бородой на электросамокате

"СИМ-место": что это и зачем нужно

Сегодня строительные нормы обязывают застройщиков предусматривать машино-места, включая гостевые. Но про малогабаритный транспорт — ни слова. Между тем курьеры на электросамокатах заполонили подъезды, оставляя свои устройства где попало. Это неудобно, небезопасно и портит облик жилых комплексов.

"Я надеюсь, что можно поспособствовать введению в законодательство такого нового понятия, как СИМ-место — места для размещения маломерных транспортных средств", — отметил Преображенский на заседании Комиссии по правовому регулированию строительства

Социальные объекты не должны превращаться в магазины

Преображенский также затронул другую важную тему — целевое использование помещений в ЖК. Он считает, что минимум пять лет после ввода в эксплуатацию пристроенные к домам детские сады и прочие социальные объекты должны использоваться строго по назначению.

Проблема в том, что на месте запланированного сада может внезапно открыться супермаркет. А это уже вызывает недовольство у жильцов — ведь они покупали квартиру, исходя из обещаний инфраструктуры.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.



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