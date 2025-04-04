Забудьте о химии: соль, которая спасает от грязи, запахов и даже вредителей

Вы удивитесь, но соль — это не только для еды! Она может быть невероятно полезной в самых разных ситуациях по дому. Да-да, этот обычный продукт, который всегда под рукой, способен творить настоящие чудеса в самых неожиданных областях.
"Это работает безотказно", — утверждает Форрест Уэббер, владелец компании Bear Brothers Cleaning.
"Натираю руки солью и через 30 секунд запах исчезает. Это настоящее спасение на кухне!"
"Я насыпаю соль вдоль оконных рам и на плинтусы — и проблема с муравьями исчезает. Это недорогое и эффективное решение".
"Намочите место загрязнения, посыпьте солью и оставьте на некоторое время. Легко уберёте даже самые сложные пятна!"
"Смешайте чашку соли с галлоном воды и опрыскайте сорняки. Это помогает бороться с нежелательной растительностью, но будьте осторожны, чтобы не повредить другие растения."
Соль не только улучшает вкус блюд, но и может стать вашим незаменимым помощником в быту. Зачем покупать дорогие средства для уборки или борьбы с вредителями, если у вас есть этот простой продукт? Соль поможет вам сэкономить время и деньги, при этом она безопасна и эффективна.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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