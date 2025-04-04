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Забудьте о химии: соль, которая спасает от грязи, запахов и даже вредителей

Недвижимость

Вы удивитесь, но соль — это не только для еды! Она может быть невероятно полезной в самых разных ситуациях по дому. Да-да, этот обычный продукт, который всегда под рукой, способен творить настоящие чудеса в самых неожиданных областях.

соль
Фото: pxhere
соль
  • Очистка свечей: когда ваши стеклянные подсвечники загрязнились копотью, обычное влажное полотенце, смоченное в соли, сделает свою магию. Это простой, но эффективный способ вернуть подсвечникам первоначальный вид.
    "Это работает безотказно", — утверждает Форрест Уэббер, владелец компании Bear Brothers Cleaning.
  • Проблемы с запахом на руках: кто не сталкивался с тем, что запах лука долго остаётся на руках? Рэйчел Кирк из LaughingSpatula. com поделилась своим лайфхаком:
"Натираю руки солью и через 30 секунд запах исчезает. Это настоящее спасение на кухне!"
  • Отпугивание вредителей: удивительно, но соль может помочь вам избавиться от муравьев. Соль нарушает их запаховые пути, заставляя вредителей избегать вашего дома. София Ванг, эксперт по кухонным приборам, делится своим опытом:
"Я насыпаю соль вдоль оконных рам и на плинтусы — и проблема с муравьями исчезает. Это недорогое и эффективное решение".
  • Чистка сковородок из нержавеющей стали: для удаления стойких следов от пригорания, даже если обычная мойка не справляется, используйте соль. Мими Нгуен из Cafely рекомендует:
"Намочите место загрязнения, посыпьте солью и оставьте на некоторое время. Легко уберёте даже самые сложные пятна!"
  • Уничтожение сорняков: соль может стать натуральным гербицидом для вашего сада. Стив Коркоран из Lawn Love объясняет:

"Смешайте чашку соли с галлоном воды и опрыскайте сорняки. Это помогает бороться с нежелательной растительностью, но будьте осторожны, чтобы не повредить другие растения."

Соль не только улучшает вкус блюд, но и может стать вашим незаменимым помощником в быту. Зачем покупать дорогие средства для уборки или борьбы с вредителями, если у вас есть этот простой продукт? Соль поможет вам сэкономить время и деньги, при этом она безопасна и эффективна.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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