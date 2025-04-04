Забудьте о неприятном запахе: вот как очистить диван от следов питомца раз и навсегда

Диван — это центр уюта в доме, и если в нём живут домашние животные, он требует особого ухода. Питомцы приносят с улицы грязь, пыль, мелкие листья, а их шерсть и слюна могут накапливаться в обивке, вызывая неприятные запахи.
Регулярная чистка дивана не только помогает сохранить его свежесть, но и продлевает срок службы мебели.
На частоту уборки влияет несколько факторов. Материал обивки играет ключевую роль — бархат и микрофибра сильнее удерживают шерсть и грязь, тогда как гладкие покрытия, например, кожа или экокожа, более устойчивы к загрязнениям.
Один из главных способов поддержания чистоты — регулярное использования пылесоса, минимум раз в неделю. Если присыпать поверхность пищевой содой и оставить на 20 минут перед уборкой, это поможет нейтрализовать запахи. Использование чехлов и накидок также значительно облегчит уход за мебелью — их можно стирать по мере необходимости.
Уход за самим питомцем тоже важен: регулярное расчесывание снижает количество шерсти, которая оседает на мебели. Если дополнительно вытирать лапы животного после прогулки, это поможет избежать появления пятен и въевшейся грязи.
Чтобы сохранить диван в идеальном состоянии, профессиональную чистку рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Глубокая обработка помогает избавиться от накопившихся запахов и глубоко въевшихся загрязнений, что делает ежедневный уход проще.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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