Кажется, что он универсален: главная ошибка при выборе деликатного режима стирки

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе режима стирки легко запутаться среди множества доступных настроек. Особенно если кажется, что деликатный цикл — универсальный вариант, который можно применять для любой одежды.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Но действительно ли это так? Разбираемся, что на самом деле означает эта настройка, для каких вещей она подходит и в каких случаях её лучше избегать.

В стиральной машине за чистоту белья отвечают три ключевых элемента: вода, моющее средство и механическое воздействие. Последний фактор особенно важен, так как именно интенсивность движения воды и барабана помогает проникать в волокна ткани, удаляя грязь и пятна.

Режимы стирки различаются скоростью, температурой и продолжительностью цикла, влияя на степень очистки и износ одежды. Деликатный режим — это вариант с низкой механической нагрузкой, холодной водой и сокращенной продолжительностью. Он создан для тех тканей, которые могут повредиться при активном вращении барабана или резких изменениях температуры.

Такой цикл идеально подходит для изделий из шёлка, кружева, шерсти, нейлона, а также одежды с декоративными элементами, например, пайетками, вышивкой или хрупкими пуговицами. В этот же список можно включить нижнее бельё, бюстгальтеры, спортивную одежду, купальники, легкий трикотаж и даже кроссовки.

Однако не все вещи можно стирать в деликатном режиме. Например, крупные и сильно загрязнённые предметы — такие как постельное бельё, полотенца, рабочая одежда, джинсы, толстовки или зимние пальто — требуют более интенсивного режима.

Медленный отжим и холодная вода не позволят полностью удалить грязь и бактерии, оставляя ткань недостаточно чистой. Особенно это касается вещей, которыми пользовался заболевший человек — в таком случае нужна стирка при высокой температуре с тщательным полосканием.

Выбор правильного режима стирки помогает не только продлить срок службы одежды, но и добиться идеальной чистоты.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.