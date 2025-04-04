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Опускать или нет? Эксперты раскрыли грязную правду о смыве унитаза

1:54
Недвижимость

Ванная комната — идеальная среда для размножения бактерий, и даже регулярная уборка не всегда способна остановить их распространение.

Туалет
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет

Одно простое повседневное действие может сыграть важную роль в поддержании чистоты, но многие не задумываются о нём. Речь идет о смыве унитаза. Нужно ли закрывать крышку или это бессмысленная привычка?

Долгое время считалось, что крышка унитаза помогает предотвратить распространение бактерий, но новое исследование, опубликованное в The American Journal of Infection Control, поставило этот факт под сомнение.

Хотя закрытие крышки действительно частично ограничивает распространение микробов, полностью исключить их попадание на окружающие поверхности невозможно. Каждый раз при смыве образуется так называемый аэрозольный шлейф — микроскопический туман, состоящий из мельчайших капель воды, содержащих бактерии и вирусы.

Этот невидимый поток поднимается в воздух со скоростью около двух метров в секунду и всего за восемь секунд достигает высоты человеческого роста. В результате микробы оседают на всех поверхностях в ванной комнате — от полотенец до зубных щеток. Даже через несколько смывов бактерии могут оставаться в воде, а в общественных туалетах без крышек их распространение увеличивается в разы.

Несмотря на то, что эксперты не дают однозначного ответа, закрытие крышки унитаза все же снижает радиус распространения бактерий. Однако этого недостаточно для полной защиты.

Чтобы минимизировать риски, важно регулярно дезинфицировать унитаз и крышку, хранить зубную щетку в закрытом контейнере или шкафчике, обеспечивать хорошую вентиляцию в ванной и протирать поверхности, на которых могут оседать микробы.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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