Коллекционеры сходят с ума: винтажные стеклянные лампы сегодня снова в тренде

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стеклянные волшебные лампы — винтажные декоративные элементы, которые снова набирают популярность среди коллекционеров и любителей необычного декора.

Фото: flickr.com by Cliff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лампы

Эти элегантные стеклянные сосуды появились ещё в XIX веке и использовались для безопасного горения свечей. В отличие от обычных подсвечников, они защищали пламя от сквозняков и продлевали время горения.

Со временем волшебные лампы пережили несколько волн популярности, особенно в 1960-70-х годах, когда стали частью интерьерных решений в стиле модерн. Сегодня их можно найти в антикварных магазинах, на блошиных рынках и в комиссионных лавках.

Некоторые экземпляры украшены резными узорами или цветным стеклом, что делает их особенно ценными среди коллекционеров, пишет Apartment Therapy.

Современные дизайнеры интерьера используют эти лампы не только по прямому назначению. Они превращаются в оригинальные ночники, вазы для сухоцветов или декоративные элементы, добавляющие уюта в дом.

Достаточно поместить внутрь светодиодную свечу или небольшую гирлянду — и интерьер заиграет новыми красками.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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