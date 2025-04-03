5 идей для ванной: как забыть о мокрых ковриках и сделать интерьер уютнее

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вас раздражает мокрый коврик в ванной, который долго сохнет, есть несколько альтернативных решений, которые помогут модернизировать пространство и избавиться от этой проблемы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ванная

Деревянный коврик для ванной

Такой коврик придаст ванной комнате уютный, спа-образный вид и станет отличным решением для тех, кто хочет добавить натуральные материалы в интерьер. Дерево устойчиво к влаге, плесени и грибку, а также экологически безопасно.

Создание большого влажного пространства

Полностью выложив пол ванной комнаты плиткой и организовав открытую душевую зону, можно избавиться от необходимости использовать коврики вообще. Хотя это более дорогостоящее решение, оно делает пространство более функциональным и стильным.

Каменные коврики для ванной

Эти коврики изготавливаются из диатомовой земли, которая обладает высокой впитывающей способностью, быстро сохнет и не удерживает запахи. Главное — выбрать вариант с антискользящей подложкой, чтобы обеспечить безопасность на мокром кафеле.

Пол с подогревом

Теплый пол в ванной — это не только комфорт, но и возможность отказаться от коврика. Он высушивает влагу, снижает риск скольжения и может сократить счета за отопление, если используется в качестве основного источника тепла.

Ковролин вместо коврика

Современные модели ковролина позволяют использовать его даже в ванной комнате. Длинный коврик-бегунок вдоль ванны или центральный ковер могут добавить уюта и тепла в интерьер, став стильной альтернативой традиционным коврикам.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.