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5 идей для ванной: как забыть о мокрых ковриках и сделать интерьер уютнее

1:41
Недвижимость

Если вас раздражает мокрый коврик в ванной, который долго сохнет, есть несколько альтернативных решений, которые помогут модернизировать пространство и избавиться от этой проблемы.

ванная
Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ванная

Деревянный коврик для ванной

Такой коврик придаст ванной комнате уютный, спа-образный вид и станет отличным решением для тех, кто хочет добавить натуральные материалы в интерьер. Дерево устойчиво к влаге, плесени и грибку, а также экологически безопасно.

Создание большого влажного пространства

Полностью выложив пол ванной комнаты плиткой и организовав открытую душевую зону, можно избавиться от необходимости использовать коврики вообще. Хотя это более дорогостоящее решение, оно делает пространство более функциональным и стильным.

Каменные коврики для ванной

Эти коврики изготавливаются из диатомовой земли, которая обладает высокой впитывающей способностью, быстро сохнет и не удерживает запахи. Главное — выбрать вариант с антискользящей подложкой, чтобы обеспечить безопасность на мокром кафеле.

Пол с подогревом

Теплый пол в ванной — это не только комфорт, но и возможность отказаться от коврика. Он высушивает влагу, снижает риск скольжения и может сократить счета за отопление, если используется в качестве основного источника тепла.

Ковролин вместо коврика

Современные модели ковролина позволяют использовать его даже в ванной комнате. Длинный коврик-бегунок вдоль ванны или центральный ковер могут добавить уюта и тепла в интерьер, став стильной альтернативой традиционным коврикам.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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