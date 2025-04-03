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Окружение влияет на эмоции: почему мы храним ненужные вещи и как от них избавиться

1:54
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, как уборка дома влияет на ваше настроение? Многие испытывают облегчение, когда избавляются от ненужных вещей. Некоторые даже сравнивают это с физическим похудением! Но почему так происходит?

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Беспорядок как источник стресса

Когда вокруг слишком много вещей, наш мозг перегружается лишними раздражителями. Оглянитесь вокруг: стопки бумаг, неразобранные вещи, гора посуды — всё это напоминает о невыполненных задачах, создавая фоновый стресс. В таком пространстве сложнее расслабиться и почувствовать себя спокойно.

Чистота вокруг — порядок в голове

Говорят, что внешний хаос отражает внутреннее состояние. Когда в доме чистота и порядок, становится легче принимать решения, работать и даже отдыхать.

Однако некоторым людям комфортно жить среди множества вещей, особенно если это их хобби, например, коллекционирование.

Как бороться с накоплением вещей?

  • Разбирайте вещи сезонно. Это касается одежды, книг, игрушек — всего, что имеет свой срок актуальности.
  • Определите, что действительно нужно. Часто мы храним предметы "на всякий случай", но этот случай так и не наступает.
  • Организуйте пространство. Хранение по категориям и минимизация количества вещей создаёт уют и порядок.
  • Не заставляйте себя выбрасывать всё сразу. Начните с малого, постепенно освобождая пространство.

Воспитываем привычку к порядку

Можно ли научить детей и близких не превращать дом в склад? Да, но потребуется терпение. Хороший способ — показать им, что порядок делает жизнь проще. Например, можно сделать уборку совместной традицией или ввести систему сортировки вещей по сезонам.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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