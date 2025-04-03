Без ядов и паники: способ против плесени, которому доверяют клинеры

Черная плесень в швах — это не только неэстетично, но и потенциально опасно для здоровья. Особенно часто она появляется в ванных комнатах и на кухне, где высокая влажность и тепло создают идеальные условия для её размножения. Но прежде чем бежать в магазин за едкими химикатами, попробуйте метод, который активно используют профессиональные клинеры.
Чтобы избавиться от плесени, вам понадобится всего два простых ингредиента: вода и пищевая сода. Смешайте столовую ложку соды с литром тёплой воды, нанесите раствор на швы и аккуратно потрите обычной щеткой или зубной щеткой. Смесь не только удаляет грибок, но и очищает поверхность, не повреждая плитку и затирку. После обработки просто промойте всё водой и тщательно вытрите насухо.
Вот ещё несколько альтернативных способов, если плесень оказалась особенно упрямой:
Чтобы плесень не возвращалась, важно поддерживать низкий уровень влажности. Проветривайте ванную после каждого использования, не держите мокрые полотенца в замкнутом пространстве и старайтесь избегать постоянной сырости в углах.
Главный секрет чистых швов — регулярность. Плесень проще предотвратить, чем выводить.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?