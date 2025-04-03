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Без ядов и паники: способ против плесени, которому доверяют клинеры

1:45
Недвижимость

Черная плесень в швах — это не только неэстетично, но и потенциально опасно для здоровья. Особенно часто она появляется в ванных комнатах и на кухне, где высокая влажность и тепло создают идеальные условия для её размножения. Но прежде чем бежать в магазин за едкими химикатами, попробуйте метод, который активно используют профессиональные клинеры.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Экспресс-очистка без химии

Чтобы избавиться от плесени, вам понадобится всего два простых ингредиента: вода и пищевая сода. Смешайте столовую ложку соды с литром тёплой воды, нанесите раствор на швы и аккуратно потрите обычной щеткой или зубной щеткой. Смесь не только удаляет грибок, но и очищает поверхность, не повреждая плитку и затирку. После обработки просто промойте всё водой и тщательно вытрите насухо.

А если этого недостаточно

Вот ещё несколько альтернативных способов, если плесень оказалась особенно упрямой:

  • Отбеливатель: работает быстро, но используйте только в хорошо проветриваемом помещении и строго в перчатках.
  • Аммиак: эффективен на стекле и керамике, но не стоит применять на пористых поверхностях.
  • Чистящий уксус: подойдёт для регулярной профилактики, особенно в труднодоступных местах.

Профилактика — ключ к чистоте

Чтобы плесень не возвращалась, важно поддерживать низкий уровень влажности. Проветривайте ванную после каждого использования, не держите мокрые полотенца в замкнутом пространстве и старайтесь избегать постоянной сырости в углах.

Главный секрет чистых швов — регулярность. Плесень проще предотвратить, чем выводить.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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