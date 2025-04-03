Пыль — вне закона: робот-пылесос нового поколения, который патрулирует твой дом лучше охраны

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания WAP представила в Бразилии новый многофункциональный робот-пылесос W4000, созданный для тех, кто хочет забыть о рутине уборки. Модель получила целый набор продвинутых функций, включая лазерную систему навигации (LDS) и 29 встроенных датчиков, которые позволяют создавать подробные 2D и 3D-карты помещений, распознавать лестницы, избегать столкновений и адаптироваться к любому интерьеру.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Робот - пылесос

До пяти этажей и ни одного падения

Пылесос способен "запомнить" до пяти уровней в доме, а через приложение WAP Connect можно задать виртуальные границы, выделить отдельные комнаты и запретить доступ к нежелательным зонам. При этом датчик в башне помогает ему проходить под мебелью, не застревая в узких местах.

Турбо, тишина и влажная уборка

Четыре уровня мощности, включая бесшумный и турбо-режим, обеспечивают эффективную уборку на любом покрытии — от ламината до ковра. Модель поддерживает режим влажной уборки (MOP) с резервуаром на 270 мл и контролем влажности, благодаря которому вода не заливает пол.

Зарядка, самоочистка и два часа автономности

Пылесос работает до двух часов без подзарядки и сам возвращается на базу. Главное отличие новинки — автоматическая система самоочистки базы, поэтому опорожнять контейнер нужно всего раз в 60 дней, и только по сигналу из приложения. Устройство совместимо с голосовыми помощниками и поставляется в корпусе из закалённого стекла, устойчивом к царапинам.

WAP W4000 — это не просто робот-пылесос, а полноценный домашний помощник, способный адаптироваться к вашему пространству, выполнять сухую и влажную уборку с точностью и аккуратностью, а главное — делать это практически без вашего участия. С такими функциями, как лазерная навигация, самоочистка и управление через приложение, W4000 превращает уборку из рутинного занятия в фоновый процесс, о котором можно просто забыть.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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