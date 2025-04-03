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Хотите стильный интерьер? Тогда забудьте про правила сочетания цветов

1:45
Недвижимость

Обычно мы выбираем 2-3 оттенка в рамках одной цветовой палитры — серый, бежевый, немного белого… Интерьер получается сдержанным, но часто слишком скучным.

Синий диван
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий диван

А ведь всего одно неординарное сочетание может превратить квартиру в пространство с вау-эффектом. Главное — знать, какие цвета дружат между собой, даже если на первый взгляд кажется иначе.

Фиолетовый + синий: дуэт глубины

Фиолетовый — словно волшебство в интерьере. Он добавляет загадочности и визуальной выразительности даже самым простым комнатам. А если добавить к нему синий — получится роскошное, почти королевское сочетание. Особенно хорошо работают глубокие, сложные оттенки: индиго, баклажановый, ультрамарин.

Синий + серый: благородная классика в новом прочтении

Даже если вы не готовы к буйству красок, попробуйте поиграть с полутонами. Сложные, "пыльные" оттенки синего в сочетании с тёплым или графитовым серым создают спокойную, но очень элегантную атмосферу. Это идеальный фон для акцентов из дерева, латуни или матового стекла.

Красный + аквамарин: стиль вне шаблонов

Сочетание, на которое решаются немногие. Но если рискнуть — результат впечатлит. Аквамарин даёт свежесть и лёгкость, а красный добавляет страсти и динамики. Вместе они создают интерьер, который не хочется покидать — настолько он живой и эффектный.

Экспериментируйте: в цвете нет строгих правил. Главное — найти баланс и не бояться быть смелыми. Тогда даже самый простой интерьер заиграет по-новому.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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