Как обычный диван может поделить комнату на зоны — гениальный трюк

Многие уверены: дивану место у стены. Это удобно, экономит пространство и кажется логичным. Но что, если отодвинуть привычные рамки — буквально?
Иногда лучшее решение для интерьера — поставить диван в центр комнаты. И это не прихоть, а продуманный приём, который может кардинально изменить восприятие пространства.
Когда в комнате нужно чётко разделить пространство, диван может стать не просто местом для отдыха, а настоящей границей между двумя зонами. Например:
рабочее место и зона отдыха;
гостиная и кухня в открытой планировке.
В этом случае диван — это не просто мебель, а функциональный элемент, который визуально упорядочивает пространство, не загромождая его стенами или ширмами.
Представьте: центром комнаты становится камин, телевизор или большой арт-объект. Если диван прижать к стене или поставить его боком к окну, гармония теряется. Интерьер выглядит перекошенным.
А вот если разместить диван параллельно ключевой стене, ближе к центру комнаты, можно выстроить симметрию. Такой приём создаёт ощущение уюта и законченности, особенно если мебель стоит напротив входа в помещение.
Поставить диван в центр — это не каприз, а способ добиться:
функциональности,
визуального баланса,
оригинальности интерьера.
Главное — оценить размеры комнаты и продумать, как будет организовано пространство вокруг. В правильной обстановке даже нетипичное решение работает на 100%.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
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