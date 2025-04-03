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Как обычный диван может поделить комнату на зоны — гениальный трюк

1:43
Недвижимость

Многие уверены: дивану место у стены. Это удобно, экономит пространство и кажется логичным. Но что, если отодвинуть привычные рамки — буквально?

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Иногда лучшее решение для интерьера — поставить диван в центр комнаты. И это не прихоть, а продуманный приём, который может кардинально изменить восприятие пространства.

Приём №1: Зонирование без перегородок

Когда в комнате нужно чётко разделить пространство, диван может стать не просто местом для отдыха, а настоящей границей между двумя зонами. Например:

  • рабочее место и зона отдыха;

  • гостиная и кухня в открытой планировке.

В этом случае диван — это не просто мебель, а функциональный элемент, который визуально упорядочивает пространство, не загромождая его стенами или ширмами.

Приём №2: Симметрия — всему голова

Представьте: центром комнаты становится камин, телевизор или большой арт-объект. Если диван прижать к стене или поставить его боком к окну, гармония теряется. Интерьер выглядит перекошенным.

А вот если разместить диван параллельно ключевой стене, ближе к центру комнаты, можно выстроить симметрию. Такой приём создаёт ощущение уюта и законченности, особенно если мебель стоит напротив входа в помещение.

Почему стоит попробовать

Поставить диван в центр — это не каприз, а способ добиться:

  • функциональности,

  • визуального баланса,

  • оригинальности интерьера.

Главное — оценить размеры комнаты и продумать, как будет организовано пространство вокруг. В правильной обстановке даже нетипичное решение работает на 100%.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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