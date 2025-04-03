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Простая формула защиты дерева: теперь мои полки и скамейки как новые

2:16
Недвижимость

Дерево — материал благородный, но уязвимый. Солнце, дожди и грибок действуют на него беспощадно: доски темнеют, растрескиваются и покрываются плесенью. К счастью, спасти их можно не только с помощью дорогих пропиток.

Скамейка
Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Скамейка

Рассказываем о трёх бюджетных и простых в применении способах, которые легко повторить без специальной подготовки. Всё, что нужно — немного времени и пара вещей из кладовки, кухни или гаража.

Отработанное масло — защита для грубой уличной древесины

Старое моторное или даже растительное масло — это бесплатный щит от влаги и гнили. Наносится в два слоя с промежуточной просушкой. Результат — водоотталкивающая плёнка, которая спасёт дерево от разрушающего воздействия осадков.

Подходит для:

  • заборов

  • лавок

  • садовых построек

Минусы:

  • стойкий запах

  • не для использования в доме или на мебели

Уксус + сода — безопасно для теплиц и мебели

Если дерево уже поражено грибком или просто хочется защитить его "по-зелёному", пригодится простейшая смесь:

  • 200 мл столового уксуса

  • 50 г пищевой соды

  • 1 л воды

Раствор можно нанести губкой или распылить из пульверизатора. Он убивает плесень и отпугивает новые споры.

Подходит для:

  • садовой мебели

  • парников

  • деревянных контейнеров для рассады

Минусы:

  • требует регулярного обновления, особенно после дождей

Воск + льняное масло — экологичная защита с эффектом "дизайн"

Воск в тандеме с льняным маслом (в пропорции 1:3) не только надёжно защищает дерево от влаги, но и делает его матовым и благородным на вид. Такой состав легко втирается тряпкой и приятно пахнет.

Подходит для:

  • столешниц

  • полок

  • любых декоративных деталей в доме

Минусы:

  • нуждается в обновлении примерно раз в год

Не обязательно тратиться на промышленные составы: простые и доступные средства работают ничуть не хуже — если подобрать их с умом. Главное — учитывать, где именно будет использоваться древесина. Уличный забор и обеденный стол всё-таки требуют разного подхода.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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