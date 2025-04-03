Простая формула защиты дерева: теперь мои полки и скамейки как новые

Дерево — материал благородный, но уязвимый. Солнце, дожди и грибок действуют на него беспощадно: доски темнеют, растрескиваются и покрываются плесенью. К счастью, спасти их можно не только с помощью дорогих пропиток.
Рассказываем о трёх бюджетных и простых в применении способах, которые легко повторить без специальной подготовки. Всё, что нужно — немного времени и пара вещей из кладовки, кухни или гаража.
Старое моторное или даже растительное масло — это бесплатный щит от влаги и гнили. Наносится в два слоя с промежуточной просушкой. Результат — водоотталкивающая плёнка, которая спасёт дерево от разрушающего воздействия осадков.
Подходит для:
заборов
лавок
садовых построек
Минусы:
стойкий запах
не для использования в доме или на мебели
Если дерево уже поражено грибком или просто хочется защитить его "по-зелёному", пригодится простейшая смесь:
200 мл столового уксуса
50 г пищевой соды
1 л воды
Раствор можно нанести губкой или распылить из пульверизатора. Он убивает плесень и отпугивает новые споры.
Подходит для:
садовой мебели
парников
деревянных контейнеров для рассады
Минусы:
требует регулярного обновления, особенно после дождей
Воск в тандеме с льняным маслом (в пропорции 1:3) не только надёжно защищает дерево от влаги, но и делает его матовым и благородным на вид. Такой состав легко втирается тряпкой и приятно пахнет.
Подходит для:
столешниц
полок
любых декоративных деталей в доме
Минусы:
нуждается в обновлении примерно раз в год
Не обязательно тратиться на промышленные составы: простые и доступные средства работают ничуть не хуже — если подобрать их с умом. Главное — учитывать, где именно будет использоваться древесина. Уличный забор и обеденный стол всё-таки требуют разного подхода.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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