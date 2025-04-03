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Очистить окна за 10 минут? Эти инструменты откроют вам глаза на быструю уборку

2:41
Недвижимость

Чтобы окна в доме всегда сияли чистотой, вам понадобится несколько простых, но эффективных инструментов. Не думайте, что вам нужно целое арсенал — для большинства случаев достаточно всего нескольких тряпочек и пару вспомогательных предметов.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Основные инструменты для мытья окон:

  • Микрофибра с ворсинками (30×30 или 40×40 см). Эта тряпочка идеально подходит для удаления сложных загрязнений и мытья межрамного пространства. Дополнительно используйте гладкую тряпочку, чтобы избавиться от разводов.
  • Скребок. Это незаменимый помощник в борьбе с застарелыми пятнами и известковыми отложениями. Профессиональные модели, как правило, имеют дополнительную функцию поворота.
  • Держатель с шубкой и сгон — отличные решения для больших окон. Телескопическая ручка поможет добраться до самых высоких мест, например, на балконах или в панорамных окнах.

Если загрязнение серьезное (например, засохшая грязь или птичий помет), парогенератор с щетками и губками будет незаменим. Он помогает очистить сложные участки, такие как резинки, щели и узкие рамки.

Алгоритм действий для эффективного мытья окон:

  • Подготовка. Начните с того, что застелите пол вокруг окна пленкой или старой тканью, чтобы не загрязнить его. Также подготовьте моющее средство в распылителе и ведро с водой.
  • Снятие москитных сеток. Перед началом мойки снимите сетки с окон и промойте их мыльным раствором.
  • Удаление первичных загрязнений. Используйте микрофибру или держатель с шубкой для очистки рам и стекол от грязи. Важно работать по порядку: сначала рамы, потом стекло, чтобы не переносить грязь с рам на чистые стекла.
  • Нанесение моющего средства. Распылите раствор на стекла и обработайте их с помощью чистой тряпочки или сгона. Для сложных пятен оставьте средство на несколько минут перед смыванием.
  • Удаление лишней влаги. После того как стекло стало чистым, протрите его специальной тряпочкой для стекол и зеркал.
  • Отмывание подоконников. Чтобы вернуть белизну пластиковым подоконникам, используйте меламиновую губку или мыльный раствор. Для сложных пятен можно использовать отбеливатель, но будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхность.

При должном подходе ваши окна будут не только чистыми, но и без разводов, а процесс станет проще и быстрее.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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