От мышей до крыс: как один неправильный гость может заразить весь дом

Представьте, что ночью вы слышите шорох в темноте — это крыса, а не мышь. Чем же они отличаются, и как с этим бороться?
Крысы — большие грызуны, которые могут достигать 30 см в длину и имеют хвост примерно той же длины. Они в несколько раз крупнее мышей. Самые распространённые виды в наших домах — серая крыса (или пасюк) и реже встречающаяся черная крыса.
Серая крыса, или пасюк, обычно серого цвета с рыжими или коричневыми оттенками. Её тело — около 25-30 см, хвост — 20 см. Черная крыса меньше по размеру — её длина тела от 15 до 22 см, а хвост может быть до 28 см. Эти крысы чаще всего встречаются в подвалах и чердаках, соответственно.
Крысы ищут убежище, тепло и, конечно, еду. Они легко проникают через щели и отверстия, а если их нет, то они прогрызают путь к пище через стены, полы или плинтусы. В осенний период крысы активно заходят в дома, сараи и гаражи, чтобы переждать холодную зиму. Весной они могут покидать дом, если это не черные крысы, которые остаются круглогодично.
Крысы наносят ущерб, грызя мебель, стены и провода, а также портят продукты. Они могут передавать опасные заболевания, такие как крысиная лихорадка, чума, псевдотуберкулез, токсоплазмоз, а также переносить блох и клещей.
Самый очевидный признак — это сами крысы, которые в первое время активны ночью. Также могут быть слышны скребущие звуки, которые говорят о том, что крысы прогрызают себе путь. Другими признаками являются следы мочи, экскременты, а также повреждённые вещи.
Существует несколько способов борьбы с грызунами:
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
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