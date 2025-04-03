От мышей до крыс: как один неправильный гость может заразить весь дом

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Представьте, что ночью вы слышите шорох в темноте — это крыса, а не мышь. Чем же они отличаются, и как с этим бороться?

Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain крыса собирает рубли

Крысы — большие грызуны, которые могут достигать 30 см в длину и имеют хвост примерно той же длины. Они в несколько раз крупнее мышей. Самые распространённые виды в наших домах — серая крыса (или пасюк) и реже встречающаяся черная крыса.

Как отличить серую и черную крысу

Серая крыса, или пасюк, обычно серого цвета с рыжими или коричневыми оттенками. Её тело — около 25-30 см, хвост — 20 см. Черная крыса меньше по размеру — её длина тела от 15 до 22 см, а хвост может быть до 28 см. Эти крысы чаще всего встречаются в подвалах и чердаках, соответственно.

Почему крысы заходят в дома

Крысы ищут убежище, тепло и, конечно, еду. Они легко проникают через щели и отверстия, а если их нет, то они прогрызают путь к пище через стены, полы или плинтусы. В осенний период крысы активно заходят в дома, сараи и гаражи, чтобы переждать холодную зиму. Весной они могут покидать дом, если это не черные крысы, которые остаются круглогодично.

Чем опасны крысы

Крысы наносят ущерб, грызя мебель, стены и провода, а также портят продукты. Они могут передавать опасные заболевания, такие как крысиная лихорадка, чума, псевдотуберкулез, токсоплазмоз, а также переносить блох и клещей.

Как понять, что крысы завелись в доме

Самый очевидный признак — это сами крысы, которые в первое время активны ночью. Также могут быть слышны скребущие звуки, которые говорят о том, что крысы прогрызают себе путь. Другими признаками являются следы мочи, экскременты, а также повреждённые вещи.

Что делать, если крысы появились в доме

Существует несколько способов борьбы с грызунами:

Народные методы. Применяют растения с резким запахом, такие как мята или эвкалипт. Однако они скорее отпугивают, чем избавляют от проблемы.

Химические средства. Применяют отравляющие приманки, которые могут быть более эффективными, но крысы привыкают к ним, поэтому лучше чередовать средства.

Гуманные способы. Ловушки, которые позволяют поймать крыс и выпустить их, но этот метод не всегда эффективен.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.



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