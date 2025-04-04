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Квартира, в которой нельзя быть свободным: как выйти из коммунальной зависимости

2:01
Недвижимость

Коммунальная квартира — это не просто недвижимость, а коллективная собственность. У каждой комнаты — свой владелец, а значит, и свои интересы. Хотите продать такую квартиру? Без согласия всех соседей не обойтись.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

Два пути к продаже

Эксперты выделяют два основных способа:

  • Один из жильцов выкупает остальные доли и продаёт квартиру уже как обычную.
  • Все собственники договариваются и продают её целиком, разделяя выручку пропорционально площадям.
  • Звучит просто? На практике может оказаться иначе.

Подводные камни сделки

Чаще всего камнем преткновения становятся сами соседи. Кто-то не хочет заниматься бумажной волокитой, кто-то не готов делать ремонт.

Пример: даже если квартира отремонтирована, соседи могут отказаться участвовать в продаже — и потенциально выгодная сделка срывается.

Если претендентов нет в течение 1-3 месяцев (считается адекватным сроком продажи в городе), приходится пересматривать цену. Ориентируются на рыночную и кадастровую стоимость.

Документы, без которых не продать

Чтобы вывести объект на рынок, потребуется собрать стандартный пакет:

  • Свидетельства о праве собственности.
  • Паспорта всех владельцев.
  • Кадастровый и технический паспорта.
  • Выписки из Росреестра и домовой книги.
  • Нотариально заверенное согласие от всех собственников.
  • Справка об отсутствии коммунальных долгов.

Если долей владеет несовершеннолетний, дополнительно нужно разрешение от органов опеки.

Особое внимание — покупателю

Покупатель должен убедиться, что:

  • Все прописанные в квартире действительно выписаны.
  • Остальные собственники отказались от преимущественного права выкупа (отказ — только письменный!).
  • Без этих документов сделку могут признать незаконной. А покупатель — остаться без квартиры и денег.

Уточнения

Коммуна́льная кварти́ра (разг. коммуна́лка) — квартира, в изолированных жилых помещениях которой проживает несколько семей или жильцов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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