Гладкие стены и пустые комнаты: во сколько обойдётся отделка новостройки

Купили квартиру в новостройке? Готовьтесь к тому, что в вашем распоряжении окажется не жилое пространство, а самая настоящая "пустышка" — бетонные стены, а точнее, их отсутствие. Первое, что нужно понять: расходы на отделку — это не просто "ремонт". Это — целый проект, где каждая деталь влияет на итоговую сумму.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ЖК "Новин" в Тюмени

Начало большого пути — проект

Всё начинается с дизайн-проекта. Без него — никуда: именно он определяет, что именно нужно сделать, где будут перегородки, какая планировка, и в каком объёме потребуются работы.

После этого создаются технические чертежи: водоснабжение (холодное и горячее), электросеть, вентиляция, канализация, кондиционирование.

Что входит в черновую отделку

Дальше — расчёты. Сначала — по материалам черновой отделки: цемент, пеноблоки, смеси для выравнивания, грунтовки и всё остальное, без чего невозможно начать. Это — база, на которой держится вся дальнейшая отделка.

Затем очередь доходит до электрики: провода, розетки, выключатели. Следом — вентиляция и климат. Тут тоже придётся вложиться: система кондиционирования — не роскошь, а необходимость в городской квартире.

Скрытые траты, о которых забывают

Есть и те пункты, которые часто упускают новосёлы: двери, стеклопакеты, радиаторы отопления, кухонная техника и даже вывоз строительного мусора. Эти статьи расходов — ощутимая часть бюджета.

Чистовая отделка — полёт фантазии (и кошелька)

Когда всё черновое завершено, наступает этап финишной отделки. Обои, плитка, ламинат, сантехника — именно здесь расходы могут колебаться от "скромного" минимума до астрономических сумм. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

И только после этого можно подсчитать общий объём работ и определить цену за каждую услугу — от штукатурки до установки унитаза.

Итоговая сумма — это не просто цена ремонта, это стоимость превращения квартиры в дом.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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