Платите за ЖКХ больше нормы? Вот как это изменить

Каждый месяц счета за коммунальные услуги неприятно удивляют? Есть способы платить меньше — без обмана и без лишней возни. Главное — знать, где именно теряются деньги.
Если в квартире до сих пор нет водосчётчиков, вы платите по установленным нормативам — и почти всегда переплачиваете. Установка счётчиков окупается очень быстро.
Что ещё помогает снизить расход воды:
Переход на трёхтарифные электросчётчики — разумный шаг. Стиральную или посудомоечную машину лучше запускать ночью: тариф в это время ниже.
Не забывайте и про другие полезные привычки:
Даже если индивидуальные теплосчётчики поставить нельзя, в новых домах стоят общедомовые. Уменьшить потери тепла помогут:
Стационарный телефон, радиоточка, коллективная антенна — если вы этим не пользуетесь, откажитесь. Это регулярные траты без пользы.
Если выезжаете надолго (более пяти дней), можно подать документы на перерасчёт. Подойдут справки из санатория, командировочные или бумаги из садового товарищества.
Также управляющая компания обязана сделать перерасчёт, если лифт или домофон долгое время не работают.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
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