Платите за ЖКХ больше нормы? Вот как это изменить

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый месяц счета за коммунальные услуги неприятно удивляют? Есть способы платить меньше — без обмана и без лишней возни. Главное — знать, где именно теряются деньги.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Вода: лейте с умом

Если в квартире до сих пор нет водосчётчиков, вы платите по установленным нормативам — и почти всегда переплачиваете. Установка счётчиков окупается очень быстро.

Что ещё помогает снизить расход воды:

Двухрежимный сливной бачок.

Экономичная насадка на душ.

Посудомоечная машина (использовать только при полной загрузке).

Сантехника без протечек (из текущего бачка может утекать до 5 кубов воды в месяц!).

Электроэнергия: включаем экономию

Переход на трёхтарифные электросчётчики — разумный шаг. Стиральную или посудомоечную машину лучше запускать ночью: тариф в это время ниже.

Не забывайте и про другие полезные привычки:

Заменить лампы на светодиодные.

Отключать из сети технику в режиме ожидания (телевизор, микроволновку, компьютер).

Вовремя обслуживать бытовую технику.

Заменить старые энергоёмкие приборы на технику с классом не ниже А.

Тепло: не выпускайте его на улицу

Даже если индивидуальные теплосчётчики поставить нельзя, в новых домах стоят общедомовые. Уменьшить потери тепла помогут:

Утепление фасада, лоджий и балконов.

Закрытые окна и подъездные двери зимой.

Терморегуляторы на батареях.

Не нужные — откажитесь

Стационарный телефон, радиоточка, коллективная антенна — если вы этим не пользуетесь, откажитесь. Это регулярные траты без пользы.

Если выезжаете надолго (более пяти дней), можно подать документы на перерасчёт. Подойдут справки из санатория, командировочные или бумаги из садового товарищества.

Также управляющая компания обязана сделать перерасчёт, если лифт или домофон долгое время не работают.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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