Заплатить на 900€ больше за LG G5? Разбираемся, стоит ли технология Tandem OLED такой переплаты

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

LG C5 и LG G5 — новые модели OLED-телевизоров от LG, и выбрать между ними может быть непросто. В плане дизайна G5 — это ультратонкий телевизор, который изначально рассчитан на настенное крепление, а подставка для него продается отдельно за 200 евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

C5, напротив, идет с центральной металлической подставкой, что делает его более удобным для установки на тумбе. Оба телевизора работают на платформе WebOS, имеют одинаковый набор портов: 4 HDMI 2.1, 3 USB, Ethernet, оптический аудиовыход, а также поддержку Wi-Fi и Bluetooth.

Главное различие — в технологии экрана. G5 использует новейшую Tandem OLED, обеспечивая яркость до 2330 кд/м² и увеличенный срок службы. C5 оснащен OLED Evo, где максимальная яркость 1150 кд/м² (что выше, чем у прошлогоднего C4). В любом случае, оба телевизора демонстрируют бесконечный контраст и эталонную цветопередачу в SDR и HDR, хотя G5 выигрывает за счет более продвинутого антибликового покрытия.

В плане звука изменений по сравнению с прошлогодними моделями нет, но C5 звучит немного лучше благодаря более массивному корпусу и лучшему воспроизведению низких частот. Оба телевизора поддерживают Dolby Atmos, но без настоящего объемного звучания.

Геймерам можно не переживать — оба телевизора предлагают частоту обновления 144 Гц, поддержку VRR, ALLM и очень низкий input lag (менее 10 мс). Хотя у G5 заявлена частота 165 Гц, он все равно ограничен 144 Гц из-за HDMI 2.1, так что здесь разницы нет. Единственный минус — в игровом режиме SDR цветопередача не идеальна.

Что касается энергопотребления, G5 выигрывает — 50,9 Вт/м² против 65,8 Вт/м² у C5, вероятно, за счет новой технологии дисплея.

Цены тоже сильно различаются: G5 стоит от 2300 € (55 дюймов) до 25 000 € (97 дюймов), а C5 — от 1400 € (42 дюйма) до 5000 € (83 дюйма).

Если бюджет не проблема, G5 — идеальный вариант благодаря передовой технологии экрана, увеличенной яркости и лучшему антибликовому фильтру. Если хочется сэкономить и получить отличное качество изображения по разумной цене, стоит выбрать C5, тем более что у него лучше встроенный звук, и он сразу идет с подставкой.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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