2,5 миллиона на каждого: шокирующая правда о муравьях и как защитить от них свой дом

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Муравьи — мастера выживания и командной работы. Их колонии работают как единый организм, где каждая особь выполняет свою роль.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Они способны перемещать грузы, превышающие их собственный вес в десятки раз, и даже строить живые мосты из своих тел.

Несмотря на их удивительные способности, никто не хочет видеть муравьиные колонны на своей кухне. Полностью исключить их появление сложно, ведь на каждого человека приходится около 2,5 миллионов муравьев.

Но можно свести их присутствие к минимуму: храните продукты в герметичных контейнерах, быстро убирайте крошки и остатки пищи, нарушайте их маршруты с помощью уксуса или отбеливателя, а также закрывайте все щели, через которые они могут проникнуть.

Однако важно помнить, что муравьи не просто вредители, а важные участники экосистемы. Если они не представляют реальной угрозы, возможно, стоит просто понаблюдать за ними — ведь их организация и адаптивность действительно впечатляют.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.



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