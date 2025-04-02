Вот как ухаживать за чугунными решетками гриля: легко, быстро и без нервов

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чугунные грили — это гарантия равномерного нагрева, красивой корочки и насыщенного вкуса. Но без должного ухода они быстро загрязняются: накапливаются жир, нагар, влага, а вместе с ними — ржавчина и неприятный запах.

Фото: commons.wikimedia.org by Н .Фасхутдинова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухня с газовой плитой

Многие думают, что чистка таких решеток — сложный и утомительный процесс, но на самом деле все проще, чем кажется. Главное — соблюдать несколько простых правил.

Первое и самое важное — никогда не мойте чугун сразу после готовки. Резкий перепад температуры может испортить поверхность, поэтому сначала дайте решеткам полностью остыть. Затем их можно замочить в горячей воде с небольшим количеством моющего средства, но не дольше 10-15 минут, иначе чугун впитает влагу, что приведет к ржавчине.

Для чистки лучше использовать мягкую губку или щетку с нежной щетиной, а вот жесткие металлические скребки и абразивные чистящие средства могут повредить покрытие. Если загрязнения стойкие, можно приготовить пасту из пищевой соды и воды или аккуратно потереть поверхность крупной солью.

После мытья важно полностью высушить решетки. Просто оставить их стекать — плохая идея, потому что даже небольшие остатки влаги могут вызвать коррозию. Лучше всего тщательно вытереть их сухой тканью, а затем дополнительно прогреть в духовке или на плите.

Чтобы продлить срок службы решеток, не забывайте регулярно удалять загрязнения сразу после готовки, хранить их в сухом месте и время от времени проверять состояние покрытия.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.



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