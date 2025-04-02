Дипломатия с долгами: почему Чехия требует от России 4 миллиона евро

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Чехии набирает обороты дипломатический скандал: от России потребовали выплату около 4 миллионов евро за аренду недвижимости. Как утверждает министр иностранных дел Ян Липавский, речь идёт о более чем 80 объектах, которые Москва использует на территории республики, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Чешское правительство решительно взялось за пересмотр старых договорённостей. В мае 2023 года были отменены девять постановлений времён социализма, благодаря которым Советский Союз бесплатно использовал участки под дипломатические нужды. По мнению властей, эти соглашения давно утратили актуальность.

Оказалось, что десятки объектов, переданных под дипломатические миссии, фактически не используются по назначению. По словам Липавского, 42 здания числятся как объекты посольства, но проверка МИДа выявила иное.

"То, что они не платили аренду при социализме, я ещё могу понять — из братской любви к Советскому Союзу. Но они не платили и тридцать лет после революции", — заявил министр иностранных дел Чехии.

Летом прошлого года Дипломатическая служба — структура, подведомственная МИДу Чехии, — подала иск в Городской суд Праги. Суть претензии: возврат необоснованного обогащения за последние три года, сумма которого превышает 2,1 миллиона евро.

Кроме того, в ноябре 2023 года правительство Чехии добавило в национальный санкционный список компанию, управляющую российской государственной недвижимостью. Это решение фактически заблокировало использование российских активов в стране — за исключением дипломатических объектов, включая посольство и резиденцию.

Вопрос касается не только финансов. Для Чехии это ещё и символический шаг: переосмысление отношений с Россией и попытка поставить точку в десятилетиях молчаливого согласия.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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