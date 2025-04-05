Аренда квартир в Москве дешевеет: в каких районах можно сэкономить до 8,5%

В марте 2025 года самые доступные квартиры в Старой Москве были в районе Бирюлево Западное (юг города). Средняя стоимость аренды там составила 51,1 тысячи рублей, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Аренда".
По данным компании, снижение цен на аренду в Бирюлево связано с увеличением числа доступных для долгосрочной аренды квартир — на 32,1%.
Второе место по доступности аренды занял район Вешняки (восток Москвы) со средней стоимостью 51,3 тысячи рублей (-8,5% за месяц). Третье место досталось району Ивановское (восток Москвы), где средняя цена аренды составила 52,9 тысячи рублей (-7,7% за месяц). В обоих районах также заметен рост предложения: в Вешняках количество сдаваемых квартир увеличилось на 16,9%, а в Ивановском — на 27,5%, сообщает Газета.Ru.
Согласно данным сервиса "Яндекс Аренда", медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в январе 2025 года оказалась равна 68 тысяч рублей в месяц, что на 3,4% меньше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в октябре 2024 года средняя стоимость аренды жилья в столице стремилась к 110,5 тысячам рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале.
Бирюлёво Восточное — район в Москве, расположенный в Южном административном округе, и одноимённое внутригородское муниципальное образование.
Бирюлёво Западное — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.