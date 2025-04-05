Аренда квартир в Москве дешевеет: в каких районах можно сэкономить до 8,5%

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте 2025 года самые доступные квартиры в Старой Москве были в районе Бирюлево Западное (юг города). Средняя стоимость аренды там составила 51,1 тысячи рублей, что на 2,6% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Аренда".

Фото: commons.wikimedia.org by Akkit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном

По данным компании, снижение цен на аренду в Бирюлево связано с увеличением числа доступных для долгосрочной аренды квартир — на 32,1%.

Второе место по доступности аренды занял район Вешняки (восток Москвы) со средней стоимостью 51,3 тысячи рублей (-8,5% за месяц). Третье место досталось району Ивановское (восток Москвы), где средняя цена аренды составила 52,9 тысячи рублей (-7,7% за месяц). В обоих районах также заметен рост предложения: в Вешняках количество сдаваемых квартир увеличилось на 16,9%, а в Ивановском — на 27,5%, сообщает Газета.Ru.

Согласно данным сервиса "Яндекс Аренда", медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в январе 2025 года оказалась равна 68 тысяч рублей в месяц, что на 3,4% меньше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в октябре 2024 года средняя стоимость аренды жилья в столице стремилась к 110,5 тысячам рублей, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале.

Уточнения

Бирюлёво Восточное — район в Москве, расположенный в Южном административном округе, и одноимённое внутригородское муниципальное образование.



Бирюлёво Западное — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.





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