Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух

Вы платите за воздух? Скрытые ловушки в платёжке за жильё. Многие не догадываются, что значительная часть ежемесячной платёжки — это вовсе не коммуналка, а плата за содержание жилья. И именно здесь часто прячутся "лишние" цифры.
Эта статья расходов покрывает:
Размер взноса зависит от многих факторов: площадь дома и вашей квартиры, количество жильцов, наличие лифта, видеонаблюдения и прочей инфраструктуры. Чем сложнее в обслуживании дом, тем выше тариф.
Сначала управляющая организация предлагает тариф. Затем собственники голосуют — утверждают или корректируют. После этого итоговая сумма делится пропорционально площади квартир.
Формула расчёта: Годовая стоимость работ ÷ общая площадь всех квартир x площадь вашей квартиры ÷ 12 месяцев = ежемесячный платёж.
Вот основные статьи расходов:
Важно: полностью игнорировать оплату нельзя — это приведёт к пеням, искам и визитам приставов. Но бороться за справедливость — нужно.
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
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Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?