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Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух

2:25
Недвижимость

Вы платите за воздух? Скрытые ловушки в платёжке за жильё. Многие не догадываются, что значительная часть ежемесячной платёжки — это вовсе не коммуналка, а плата за содержание жилья. И именно здесь часто прячутся "лишние" цифры.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Что на самом деле входит в содержание жилья

Эта статья расходов покрывает:

  • Работу управляющей компании или ТСЖ.
  • Текущее обслуживание общедомового имущества.
  • Оплату электричества и других ресурсов для нужд дома (лифты, освещение, насосы и т. п.).

Размер взноса зависит от многих факторов: площадь дома и вашей квартиры, количество жильцов, наличие лифта, видеонаблюдения и прочей инфраструктуры. Чем сложнее в обслуживании дом, тем выше тариф.

Как формируется сумма

Сначала управляющая организация предлагает тариф. Затем собственники голосуют — утверждают или корректируют. После этого итоговая сумма делится пропорционально площади квартир.

Формула расчёта: Годовая стоимость работ ÷ общая площадь всех квартир x площадь вашей квартиры ÷ 12 месяцев = ежемесячный платёж.

Куда уходят деньги

Вот основные статьи расходов:

  • Контроль состояния электрощитов, крыши, сантехники.
  • Устранение аварий (протечки, сбои с электричеством и пр.).
  • Подготовка дома к зиме и лету.
  • Регулярная уборка лестниц и подъездов.
  • Вывоз мусора.
  • Зарплаты персоналу УК или ТСЖ.
  • Дополнительно — охрана, видеонаблюдение и др., но только если утверждено жильцами.

Как платить меньше и не нарушать закон

  • Проверьте договор: какие услуги включены и сколько они стоят.
  • Сравните тариф с прошлыми годами и с другими домами.
  • Убедитесь, что работы действительно выполняются.
  • При подозрении на завышения — инициируйте общее собрание.
  • Отказывайтесь от навязанных или невыполненных услуг.
  • В случае отказа в перерасчёте — обращайтесь в жилищную инспекцию или суд.

Важно: полностью игнорировать оплату нельзя — это приведёт к пеням, искам и визитам приставов. Но бороться за справедливость — нужно.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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