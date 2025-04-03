Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы платите за воздух? Скрытые ловушки в платёжке за жильё. Многие не догадываются, что значительная часть ежемесячной платёжки — это вовсе не коммуналка, а плата за содержание жилья. И именно здесь часто прячутся "лишние" цифры.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Что на самом деле входит в содержание жилья

Эта статья расходов покрывает:

Работу управляющей компании или ТСЖ.

Текущее обслуживание общедомового имущества.

Оплату электричества и других ресурсов для нужд дома (лифты, освещение, насосы и т. п.).

Размер взноса зависит от многих факторов: площадь дома и вашей квартиры, количество жильцов, наличие лифта, видеонаблюдения и прочей инфраструктуры. Чем сложнее в обслуживании дом, тем выше тариф.

Как формируется сумма

Сначала управляющая организация предлагает тариф. Затем собственники голосуют — утверждают или корректируют. После этого итоговая сумма делится пропорционально площади квартир.

Формула расчёта: Годовая стоимость работ ÷ общая площадь всех квартир x площадь вашей квартиры ÷ 12 месяцев = ежемесячный платёж.

Куда уходят деньги

Вот основные статьи расходов:

Контроль состояния электрощитов, крыши, сантехники.

Устранение аварий (протечки, сбои с электричеством и пр.).

Подготовка дома к зиме и лету.

Регулярная уборка лестниц и подъездов.

Вывоз мусора.

Зарплаты персоналу УК или ТСЖ.

Дополнительно — охрана, видеонаблюдение и др., но только если утверждено жильцами.

Как платить меньше и не нарушать закон

Проверьте договор: какие услуги включены и сколько они стоят.

Сравните тариф с прошлыми годами и с другими домами.

Убедитесь, что работы действительно выполняются.

При подозрении на завышения — инициируйте общее собрание.

Отказывайтесь от навязанных или невыполненных услуг.

В случае отказа в перерасчёте — обращайтесь в жилищную инспекцию или суд.

Важно: полностью игнорировать оплату нельзя — это приведёт к пеням, искам и визитам приставов. Но бороться за справедливость — нужно.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.