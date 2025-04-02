Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такую подливу вы ещё не пробовали — насыщенно, с дымком
Как посадить свеклу, чтобы выросли толстые и сочные плоды
Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу
Лень — не помеха: как выглядеть ухоженно, ничего не делая
Батарея без лития и кобальта уже в деле: почему это может быть революцией
Прокачай питание как тренировку: считай грамотно — худей эффективно
Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Важные нюансы
Бохо-шик и расклешённые брюки: вы точно не знали, как они могут сочетаться
Вопрос с подвохом: студентка довела чат-ботов до предела

Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб

Недвижимость

Ничто не сравнится с ощущением свежевыстиранной одежды. Однако часто, спустя несколько дней, этот запах исчезает, а на его месте появляется неприятный затхлый аромат. Даже при правильной стирке, многие сталкиваются с этой проблемой. Как же продлить свежесть и избежать неприятных запахов? Ответ на этот вопрос нам дала эксперт по уборке.

Гардеробная
Фото: freepik.com by dit26978, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардеробная

Ошибки, из-за которых одежда теряет свой запах

Основная причина неприятного запаха — это неправильная эксплуатация стиральной машины. Если ее не чистить регулярно, остатки моющего средства и влага могут стать причиной появления плесени и бактерий, которые проникают в ткани. И даже если вы используете качественное моющее средство, его избыток только усугубляет проблему. Оставление влажного белья в машине после стирки — еще одна частая ошибка, которая способствует развитию микробов.

Что делать, чтобы запах свежести сохранялся

По словам популярной тиктокерши Алейшии Мэй, простое, но эффективное решение — использование усилителей запаха для стирки. Эти специальные пакеты, наполненные ароматизаторами, можно поместить в шкафы или ящики с одеждой. Они сохраняют свежий запах на несколько недель, и вы можете выбрать аромат, который вам нравится.

Мэй утверждает, что такой метод действительно работает:

"Запах сохраняется очень долго и оставляет ощущение свежевыстиранной одежды".

Этот трюк не требует повторной стирки, а значит, экономит время и силы.

Важность правильной сушки и хранения

Не менее важным этапом является правильная сушка одежды. Одежду не стоит класть в корзину без вентиляции — это может привести к появлению неприятных запахов. Лучше сушить ее в хорошо проветриваемом месте.

Кроме того, места хранения тоже играют свою роль. Плохо проветриваемые шкафы или ящики с повышенной влажностью быстро испортят аромат свежей стирки. Чтобы запах сохранялся долго, необходимо следить за тем, чтобы эти места были сухими и просторными.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы
Новости спорта
Прощайте, дряблые руки: эти 4 упражнения укрепят трицепсы Аудио 
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать
Недвижимость
Избавьтесь от этих трёх вещей — и дома станет легче дышать Аудио 
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Еда и рецепты
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Последние материалы
Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу
Лень — не помеха: как выглядеть ухоженно, ничего не делая
Батарея без лития и кобальта уже в деле: почему это может быть революцией
Прокачай питание как тренировку: считай грамотно — худей эффективно
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Важные нюансы
Бохо-шик и расклешённые брюки: вы точно не знали, как они могут сочетаться
Вопрос с подвохом: студентка довела чат-ботов до предела
Жизнь после хлопьев? Как изменение привычек потребителей угрожает фабрикам
Екатерина Гордон сделала важное заявление по делу о смерти Яниса Тиммы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.