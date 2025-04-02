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Бохо-шик и расклешённые брюки: вы точно не знали, как они могут сочетаться

3:30
Недвижимость

Весна 2025 года приносит с собой возрождение стиля бохо-шик, который снова захватывает подиумы и уличный стиль. Этот тренд, вдохновленный ретро-эстетикой хиппи, становится ярким акцентом в моде, благодаря таким брендам, как Chloé. Ключевым элементом этого стиля остаются рубашки с изысканными деталями — кружевом, оборками, рюшами, пышными рукавами.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

В сочетании с джинсами и брюками бохо-шик приносит легкость и элегантность в повседневный гардероб. И вот как носить рубашку и брюки в стиле бохо весной 2025 года.

1. Белая кружевная рубашка и брюки на заказ

Белая кружевная рубашка — хит сезона. Вдохновленная традициями, она выглядит современно и романтично. Модели от Chloé с нежными узорами и пышными рукавами идеально сочетаются с обтягивающими брюками на заказ с изысканным поясом с цепочкой. Это сочетание добавляет легкости и элегантности в образ, делая его актуальным для весны.

2. Прозрачная рубашка и расклешенные брюки

Прозрачные рубашки, ставшие популярными благодаря брендам Etro и Dolce & Gabbana, в 2025 году представляют собой макро-тренд. Жемчужно-белая модель с пышными рукавами в винтажном стиле идеально сочетается с коричневыми расклешенными брюками. Дополните образ сумкой для вязания крючком — и вы получите стиль 70-х с актуальной ноткой современности.

3. Блузка с воротником и расклешенные брюки

Для создания более утонченного и романтичного образа можно выбрать блузку с воротником из крошечных рюшей. Модели из персиково-розового шелка с аккуратными деталями идеально дополнят расклешенные брюки в том же цвете. В этом наряде в стиле бохо можно добавить босоножки на каблуке для завершения образа.

4. Рубашка с ярким принтом и брюки из льна

Для летнего образа стоит обратить внимание на рубашки с яркими цветочными или геометрическими принтами. В сочетании с легкими брюками из льна такой наряд создаст непринужденный, но стильный образ для теплых дней. Легкость тканей и свобода кроя подчеркнут дух бохо-шика.

5. Рубашка с оборками и брюки с высокой талией

Для тех, кто хочет добавить драматизма, подойдет рубашка с оборками в сочетании с брюками с высокой талией. Это сочетание создает стильный контраст, играя с объемами и линиями. Добавьте туфли на платформе, чтобы подчеркнуть свою женственность и уверенность.

6. Кружевная рубашка и джинсы с высокой талией

Если вы предпочитаете более повседневный стиль, сочетание кружевной рубашки с джинсами с высокой талией станет отличным выбором. Это комбинированный стиль бохо, который выглядит одновременно элегантно и комфортно.

Весна 2025 года — это время для того, чтобы смело экспериментировать и создавать образы, которые подчеркивают вашу индивидуальность. Рубашка в стиле бохо и брюки — идеальное сочетание для того, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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