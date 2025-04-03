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Приёмы, которые заставят вас купить квартиру, о которой потом пожалеете

2:11
Недвижимость

Выбирая квартиру, вы можете и не заметить, как попадёте в ловко расставленные сети. Некоторые риэлторы — вовсе не ваши союзники, а мастера психологических трюков, цель которых — взять с вас максимум, не забыв при этом про свой интерес. И они умеют это делать незаметно.

Диалог мужчины и женщины
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диалог мужчины и женщины

Один и тот же объект, разные цены

Часто встречается такая ситуация: вы находите интересную квартиру, а потом видите её же, но уже по другой цене. Причём нередко — ниже, чем указано в объявлении от собственника. Это не ошибка владельца — это приём.

Риэлторы намеренно занижают стоимость, чтобы перехватить внимание клиента. Когда появляется заинтересованный покупатель, они идут к владельцу и требуют скидку, аргументируя это "живым" клиентом, готовым на сделку.

Собственники, желая продать быстрее, уступают. А риэлтор зарабатывает разницу. Покупатель доволен, ведь не пришлось торговаться. Но продавец теряет — он мог бы продать дороже, если бы действовал напрямую.

Спешка — враг покупателя

Представьте: вы нашли подходящий вариант, но хотите подумать. И вдруг риэлтор говорит, что квартира — лакомый кусок, просмотры идут каждый день, и если не решитесь сейчас — упустите шанс.

Запрашиваете повторный визит, а там — уже другие "покупатели". Они обсуждают детали сделки, разглядывают квартиру, задают вопросы. Случайность? Нет. Часто это коллеги риэлтора, играющие свою роль.

Так создаётся атмосфера срочности и ажиотажа. Многие в этот момент спешат принять решение, боясь упустить "последнюю" возможность. Но реальность такова: новых вариантов всегда предостаточно, и торопиться не стоит.

Как не попасться

Главное — не доверять первому встречному. У хорошего риэлтора есть репутация, проверенная временем. Его совет — это помощь, а не способ манипуляции. И его комиссия часто окупается той скидкой, которую он действительно помогает получить.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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