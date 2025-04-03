Вот какие детали выпускают весну в ваш дом — используйте их правильно

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чувствуете, как в воздухе уже пахнет весной? Даже если за окном ещё снег, хочется обновлений. И интерьер — отличный способ начать с малого. Тем более что многие хозяйки уже строят планы, как освежить пространство без глобальных трат и усилий.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жёлтый интерьер

Начните с текстиля

Первым делом — шторы. Зимой так уютно за плотными, тёмными тканями. Но весной они будто мешают солнечному свету пробраться в дом. Лёгкие, воздушные, светлых оттенков — именно то, что нужно, чтобы освежить комнату. Такие шторы "облегчают" пространство, делают его просторнее и светлее.

Цветочные акценты

Приобретите красивые вазы. Даже пара стильных сосудов способна оживить интерьер. А главное — поводов для букетов весной будет предостаточно: праздники, солнце, да просто хорошее настроение. Не ждите особого случая — порадовать себя цветами можно и просто так.

Обновите постель

Тяжёлые одеяла и строгие постельные комплекты зимой согревают, а весной уже навевают тоску. Самое время заменить их на яркие, лёгкие варианты. А шерстяные пледы — на лёгкие декоративные покрывала. Это не только практично, но и очень по-весеннему красиво.

Весна — отличный повод впустить свет, добавить свежести и лёгкости. Даже пара мелочей способна полностью изменить настроение дома. Главное — начать.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.