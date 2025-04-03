Завещание с подвохом: в чём может быть скрытая угроза для покупателя квартиры

Вы наконец-то переехали в новую квартиру, только начали обживаться — и вдруг появляется человек, называющий себя наследником прежней владелицы. Такое бывает. Суд может признать права этого человека, а вы — остаться без жилья.
С 1 января 2020 года вступила в силу статья 68.1 закона "О государственной регистрации недвижимости". Теперь добросовестному приобретателю положена компенсация в размере кадастровой стоимости объекта или причинённого ущерба — в зависимости от того, что больше. Главное условие — наличие вступившего в силу решения суда, по которому жильё у вас изъяли.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит подойти к сделке с максимальной осторожностью. Вот что нужно сделать:
Иногда продавец предлагает указать в документах сумму ниже реальной, чтобы сэкономить на налогах. Особенно при покупке унаследованного жилья — это огромный риск.
При расторжении сделки вы сможете вернуть только ту сумму, которая указана в договоре. Хотите защититься? Указывайте реальную цену, оформляйте всё через нотариуса и не поддавайтесь на "выгодные" предложения.
Будьте бдительны, если продавец уходит от вопросов о родственниках или предлагает подозрительно низкую цену. Часто именно такие сделки потом и становятся оспоримыми. Помните: срок исковой давности — всего год. Но последствия могут быть гораздо дольше.
Насле́дование - переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
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