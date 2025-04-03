От этих трёх привычек страдает каждая маленькая квартира

Даже самая компактная квартира может выглядеть стильно, уютно и визуально просторной — если не совершать грубых промахов в обустройстве. Иногда мы сами незаметно "сжимаем" свои квадратные метры, перегружая интерьер тяжелой мебелью и мрачными красками. Вот три ключевые ошибки, которых стоит избегать.
Она кажется выгодной — стоит недорого, вмещает много, а выбор огромен. Но в маленькой квартире такая мебель буквально "съедает" воздух. Громоздкие шкафы и комоды делают помещение тесным, а пространство — загромождённым.
Альтернатива: компактные модули, открытые стеллажи, мебель на ножках и трансформеры. Чем легче выглядит предмет — тем просторнее кажется квартира.
Насыщенные оттенки красивы, но в маленьком пространстве превращаются в визуальное давление. Тёмные стены "стягивают" комнату, создавая ощущение тесноты. А яркие цвета в избытке раздражают и утомляют.
Совет: используйте светлую базу — белый, бежевый, пастельные тона. Хотите добавить акцент? Пусть это будут декоративные элементы: подушки, картины, текстиль.
Журнальный столик в крошечной гостиной? Полноразмерный обеденный стол, за которым ужинают два человека? Всё это — пожиратели пространства. Они делают интерьер тесным и мешают свободно передвигаться.
Вывод: в малогабаритной квартире функциональность — главный ориентир. Оставьте только то, чем пользуетесь каждый день. Остальное — в утиль или на дачу.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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