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Эта сантехника устарела морально — и портит ваш интерьер

1:42
Недвижимость

Если санузел едва позволяет развернуться, приходится особенно тщательно подходить к выбору сантехники и мебели. Маленькое пространство быстро превращается в хаос, если допустить хотя бы одну дизайнерскую промашку. Вот три распространённые ошибки, которые мешают создать удобную и стильную ванную в мини-формате.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Громоздкий унитаз "из прошлого"

Старые напольные унитазы с массивными бачками — враги компактного санузла. Они "съедают" половину площади и выглядят чужеродно в небольшом помещении. Сегодня в продаже масса подвесных моделей, которые визуально легче и при этом экономят место. Монтаж немного дороже, но результат того стоит: пространство становится воздушнее, а уборка — проще.

Отказ от подвесных шкафчиков

Желая не загромождать стены, многие вовсе отказываются от шкафов. Но потом начинается "танец предметов": шампуни на стиральной машине, гели на краю ванны, запасные рулоны под ногами. Даже в маленькой ванной должны быть зоны хранения — просто компактные и подвесные. Закрытые полки создают визуальный порядок и не занимают полезную площадь пола.

Раковины ради красоты

Необычные раковины из бетона, стекла и камня выглядят эффектно, но неуместны в крошечном пространстве. Они отнимают место, сложны в уходе и могут смотреться слишком вызывающе. В маленьком санузле лучше выбрать простую, компактную модель: классическую круглую или овальную, с тумбой или без — по ситуации. Зато всё остальное будет выглядеть гармонично.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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