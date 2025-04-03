Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От этих трёх привычек страдает каждая маленькая квартира
Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой
Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы
Идеальное дерево для вашего сада: быстрорастущий павловния, который помогает пережить летнюю жару
Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения
Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного
Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов

О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе

2:10
Недвижимость

Где лучше жить: среди берёз или с видеонаблюдением? Переезд за город — мечта многих, но прежде чем бросаться в поиски дома, важно определиться: ваш идеальный уголок — уютная деревня или современный коттеджный поселок? Ответ не так прост, как кажется.

Деревенская улица
Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревенская улица

Уединение и тишина

Деревня - не всегда "глушь". Сегодня это часто полноценные населённые пункты с магазинами, школами и даже автобусами до города. К тому же, жить там дешевле: и земля, и дома стоят в среднем на 15-20% меньше, чем в организованных поселках.

Плюсы деревни:

  • Низкие цены на недвижимость и жизнь.
  • Прописка и регистрация без проблем.
  • Часто есть своя инфраструктура.
  • Свежий воздух, грибы, рыбалка — всё рядом.
  • Не нужно платить за обслуживание территории.

Минусы:

  • Изношенное жильё и коммуникации.
  • Часто нет централизованной канализации и водоснабжения.
  • Придётся бурить скважину или чистить яму.
  • Снег зимой — только ваша забота.

Городской комфорт под шум листвы

Коттеджные посёлки - это не просто жильё, а целая философия: охрана, чистые улицы, детские площадки и скоростной интернет. Звучит отлично, но и стоит соответствующе. Хотя встречаются варианты попроще — например, без магазинов и медпунктов, когда всё нужное в ближайшем городе.

Плюсы:

  • Новые дома, единый архитектурный стиль.
  • Все сети подключены: газ, вода, интернет.
  • Охрана, камеры, закрытая территория.
  • Своя инфраструктура.
  • Чистота, благоустройство, зоны отдыха.
  • Хорошие дороги, близость к городу.

Минусы:

  • Высокая цена жилья.
  • Обязательные платежи за обслуживание.
  • Без машины — неудобно: транспорт ходит редко.
  • В дешёвых посёлках могут отсутствовать коммуникации.

Выбор зависит от приоритетов: экономия и природа — за деревню, комфорт и безопасность — за посёлок.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители
Авто
Спасёт зимой, навредит летом — масло, о котором спорят водители Аудио 
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве
Еда и рецепты
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой
Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы
Идеальное дерево для вашего сада: быстрорастущий павловния, который помогает пережить летнюю жару
Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения
Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного
Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.