Обои, которые делают комнату просторнее — и те, что её съедают

Выбор обоев — это не просто поход в магазин. Это игра с цветом, светом и настроением. Один неверный оттенок — и комната давит, раздражает или кажется меньше. А грамотно подобранные обои работают, как скрытые помощники: делают интерьер уютным, расслабляющим или бодрящим. Как не ошибиться в этом выборе?
Оцените освещённость комнаты.
То, что кажется тёплым и уютным под светом магазинных ламп, в полутёмной спальне может выглядеть уныло. Северные и западные окна = больше света в отделке.
Представьте атмосферу.
Вы хотите успокаивающую спальню, бодрящую кухню или уютную гостиную для гостей? Цвет влияет на восприятие: синий и зелёный — расслабляют, тёплые — активизируют.
Учитывайте мебель.
Цвет стен должен сочетаться с тем, что уже есть или будет в комнате. Также подумайте о материалах и фактуре — бархат, дерево, стекло?
Коррекция пространства.
Хотите "поднять" потолок? Вертикальные полосы в помощь. Нужно "расширить" комнату? Используйте горизонтальные рисунки или светлые тона.
Лучше всего подойдут натуральные, спокойные оттенки — терракота, зелёный, синий, пыльно-голубой. Не бойтесь тёмных цветов — при достаточном освещении они создадут атмосферу уюта. А акцентная стена у изголовья кровати добавит глубины.
Если окна выходят на север или запад — выбирайте светлые тона, чтобы компенсировать нехватку света.
Идеальный вариант — обои под покраску. Их легко обновлять, если ребёнок решил оставить свой автограф на стене. Цвета подбирайте по возрасту и характеру ребёнка. И, конечно, важно учитывать ориентацию комнаты по сторонам света.
Лофт, хай-тек — подойдут обои с эффектом бетона, кирпича, серые и графитовые оттенки. Обязательно разбавьте интерьер светлыми деталями, чтобы не перегружать.
Классика — бежевый, кофейный, пастель. Всё, что выглядит дорого, но спокойно.
Главное — выбирайте то, что радует глаз именно вам. В интерьере не бывает абсолютной моды. Идеальный ремонт — тот, который делает счастливым хозяина.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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