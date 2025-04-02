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Обои, которые делают комнату просторнее — и те, что её съедают

2:37
Недвижимость

Выбор обоев — это не просто поход в магазин. Это игра с цветом, светом и настроением. Один неверный оттенок — и комната давит, раздражает или кажется меньше. А грамотно подобранные обои работают, как скрытые помощники: делают интерьер уютным, расслабляющим или бодрящим. Как не ошибиться в этом выборе?

Стильная спальня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

С чего начать — до похода в магазин

  1. Оцените освещённость комнаты.
    То, что кажется тёплым и уютным под светом магазинных ламп, в полутёмной спальне может выглядеть уныло. Северные и западные окна = больше света в отделке.

  2. Представьте атмосферу.
    Вы хотите успокаивающую спальню, бодрящую кухню или уютную гостиную для гостей? Цвет влияет на восприятие: синий и зелёный — расслабляют, тёплые — активизируют.

  3. Учитывайте мебель.
    Цвет стен должен сочетаться с тем, что уже есть или будет в комнате. Также подумайте о материалах и фактуре — бархат, дерево, стекло?

  4. Коррекция пространства.
    Хотите "поднять" потолок? Вертикальные полосы в помощь. Нужно "расширить" комнату? Используйте горизонтальные рисунки или светлые тона.

Обои для спальни: уют и расслабление

Лучше всего подойдут натуральные, спокойные оттенки — терракота, зелёный, синий, пыльно-голубой. Не бойтесь тёмных цветов — при достаточном освещении они создадут атмосферу уюта. А акцентная стена у изголовья кровати добавит глубины.

Если окна выходят на север или запад — выбирайте светлые тона, чтобы компенсировать нехватку света.

Обои для детской: игра и практичность

Идеальный вариант — обои под покраску. Их легко обновлять, если ребёнок решил оставить свой автограф на стене. Цвета подбирайте по возрасту и характеру ребёнка. И, конечно, важно учитывать ориентацию комнаты по сторонам света.

Обои для зала: стиль — прежде всего

  • Лофт, хай-тек — подойдут обои с эффектом бетона, кирпича, серые и графитовые оттенки. Обязательно разбавьте интерьер светлыми деталями, чтобы не перегружать.

  • Классика — бежевый, кофейный, пастель. Всё, что выглядит дорого, но спокойно.

Главное — выбирайте то, что радует глаз именно вам. В интерьере не бывает абсолютной моды. Идеальный ремонт — тот, который делает счастливым хозяина.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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