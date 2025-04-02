Не только укусы: чем ещё опасны клопы в вашей квартире

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проснулись с укусами и капельками крови на простыне? Нет, это не "бабайка". Это клопы — реальные, надоедливые и всё ещё актуальные паразиты, от которых никто не застрахован. Они не интересуются чистотой вашей квартиры или наличием домашних животных. Если они поселились у вас — пора действовать.

Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночная потливость

Кто они такие и почему это серьёзно

Клопы — это ночные охотники. Они пьют кровь человека, впрыскивая слюну, которая мешает крови сворачиваться. Результат — зудящие укусы, аллергия и даже риск инфекций. Самое неприятное — они отлично прячутся, живут в мебели, за обоями, в щелях и выходят только по ночам.

Как понять, что в доме завелись клопы

Просыпаетесь с покраснениями и укусами на теле

На постельном белье появляются кровяные пятна

В углах можно обнаружить чёрные точки — это фекалии паразитов

Есть особенный кисловатый запах, который издают скопления клопов

С чего начать борьбу

Выбор стратегии

Профессиональная дезинсекция

Самый надёжный способ. Да, дорого, но эффективно. Службы используют парогенераторы, термическую обработку и современные препараты. Химические средства в домашних условиях

Подходят, если заражение не критическое. Варианты: спреи, гели, порошки. Популярные названия: "Прима-У", "Карбофос", "Чистый дом". Народные методы

Эффективны только на начальном этапе. Это настои, смеси и травы, которые отпугивают клопов, но не уничтожают яйца.

Народные рецепты против клопов

Уксус — протрите им плинтуса и мебель

Керосин + нафталин + крезол — старинный способ, но с сильным запахом

Скипидар + спирт + камфара — обрабатывайте щели

Полынь и пижма — разложите по квартире, чтобы отпугнуть

Заморозка и термическая стирка — клопы не выносят высоких и низких температур

Важно: все составы с резким запахом требуют проветривания и временного ухода из квартиры.

Правила химической обработки

Уберите продукты и посуду

Наденьте защиту: маску, перчатки, очки

Изолируйте животных и детей

Разберите кровати, обрабатывайте все щели, плинтуса, задники мебели

После обработки не проветривайте сразу — пусть препарат подействует

Через 2-3 дня сделайте влажную уборку

Когда пора звать специалистов

Если паразиты вернулись спустя несколько недель — пора обратиться к дезинсекторам. Современные службы используют безопасные препараты и ULV-генераторы, которые минимизируют вред людям и животным.

Профилактика — ваш лучший друг

Закройте щели и стыки, особенно в старом жилье

Следите за состоянием подвалов и вентиляции

Не заносите в дом мебель с помойки без осмотра

После поездок осматривайте чемоданы и одежду

Делайте ежегодную профилактическую обработку

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.



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