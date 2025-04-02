Не только укусы: чем ещё опасны клопы в вашей квартире

Проснулись с укусами и капельками крови на простыне? Нет, это не "бабайка". Это клопы — реальные, надоедливые и всё ещё актуальные паразиты, от которых никто не застрахован. Они не интересуются чистотой вашей квартиры или наличием домашних животных. Если они поселились у вас — пора действовать.
Клопы — это ночные охотники. Они пьют кровь человека, впрыскивая слюну, которая мешает крови сворачиваться. Результат — зудящие укусы, аллергия и даже риск инфекций. Самое неприятное — они отлично прячутся, живут в мебели, за обоями, в щелях и выходят только по ночам.
Просыпаетесь с покраснениями и укусами на теле
На постельном белье появляются кровяные пятна
В углах можно обнаружить чёрные точки — это фекалии паразитов
Есть особенный кисловатый запах, который издают скопления клопов
Профессиональная дезинсекция
Самый надёжный способ. Да, дорого, но эффективно. Службы используют парогенераторы, термическую обработку и современные препараты.
Химические средства в домашних условиях
Подходят, если заражение не критическое. Варианты: спреи, гели, порошки. Популярные названия: "Прима-У", "Карбофос", "Чистый дом".
Народные методы
Эффективны только на начальном этапе. Это настои, смеси и травы, которые отпугивают клопов, но не уничтожают яйца.
Уксус — протрите им плинтуса и мебель
Керосин + нафталин + крезол — старинный способ, но с сильным запахом
Скипидар + спирт + камфара — обрабатывайте щели
Полынь и пижма — разложите по квартире, чтобы отпугнуть
Заморозка и термическая стирка — клопы не выносят высоких и низких температур
Важно: все составы с резким запахом требуют проветривания и временного ухода из квартиры.
Уберите продукты и посуду
Наденьте защиту: маску, перчатки, очки
Изолируйте животных и детей
Разберите кровати, обрабатывайте все щели, плинтуса, задники мебели
После обработки не проветривайте сразу — пусть препарат подействует
Через 2-3 дня сделайте влажную уборку
Если паразиты вернулись спустя несколько недель — пора обратиться к дезинсекторам. Современные службы используют безопасные препараты и ULV-генераторы, которые минимизируют вред людям и животным.
Закройте щели и стыки, особенно в старом жилье
Следите за состоянием подвалов и вентиляции
Не заносите в дом мебель с помойки без осмотра
После поездок осматривайте чемоданы и одежду
Делайте ежегодную профилактическую обработку
Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.
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